A Kisvárda Master Good SE továbbra is őrzi veretlenségét a Békéscsabával szemben. Szombaton az egymás elleni tizenkettedik mérkőzésükön vendégként meggyőző, kilencgólos győzelmet arattak Karnik Szabináék (17-26). Ezzel az egymás elleni örökmérlegük három döntetlen mellett kilenc Kisvárda sikert mutat.

Megbüntették a hibákat

A találkozót remekül kezdte Bányász-Szabó Valéria csapata, a megszerzett vezetést egy pillanatra sem adta ki a kezéből. Az utolsó tíz percre fordulva aztán összeroppantotta az egyre hitehagyottabban játszó Békéscsabát, akik ebben a periódusban három gólra voltak képesek, amelyre válaszul kilencet kaptak a végig koncentrálta játszó rétköziektől.

A találkozó után csalódottságának adott hangot Papp Bálint, a Békéscsaba vezetőedzője.

– Nagyon gyenge, lassú és statikus volt a támadójátékunk. Amikor eljutottunk helyzetig, vagy az ellenfél kapusa védett, vagy mi nem találtuk el a kaput, a hibáinkat pedig megbüntette a Kisvárda. A második félidő elején lett volna egy lehetőségünk, de kaptunk egy kiállítást, és megint meglépett az ellenfél, mi pedig teljesen elbizonytalanodtunk. Ez méltatlan teljesítmény volt tőlünk, rettentően csalódott vagyok.

A Kisvárda Master Good SE vezetőedzője, Bányász-Szabó Valéria hatékony védekezésüket emelte ki és az egész csapatot dicsérte.

– Küzdelmes mérkőzésre számítottunk, annak is indult. Középen akartuk erőltetni a támadásokat, de ezután a szélsőink jól léptek be a játékba. Kevés gólt kaptunk, ami jó dolog, főleg a második félidőben a védekezésünk szenzációs volt, és a kapuban is nagyon jól teljesítettünk, a győzelemnek is ez volt a kulcsa. Az egész csapatot ki kell emelnem, mert mindenki hozzátette a magáét.

Mindenki küzdött

– Nem számítottunk könnyű mérkőzésre, ennek tudatában is készültünk a héten. Büszke vagyok a csapatra, mert meg tudtuk csinálni, azt amit elterveztünk. Egész mérkőzésen feszes volt a védekezésünk és akkor sem estünk pánikba, amikor egy gólra felzárkózott a Békéscsaba. Hátulról remek támasza volt védekezésünknek Kiki (Krissztina Graovac, a Kisvárda kapusának beceneve – a szerk.). Mindenki küzdött akart, remélem ez kitart az idény végéig – fogalmazott Juhász Gréta, a Kisvárda Master Good SE balátlövője, aki öt góljával Karnik Szabinával egyetemben csapata legeredményesebb játékosa volt.



További eredmények: Fehérvár–NEKA 23–28 (15–17), MTK–Vác 19–35 (9–22), Budaörs–Érd 32–24 (14–14), Mosonmagyaróvár–Siófok 24–28 (13–12).

A bajnokság állása

1. Győr 23 22 – 1 750–514 44

2. FTC 22 19 2 1 716–526 40

3. M.óvár 23 15 2 6 700–605 32

4. Debrecen 22 14 3 5 631–553 31

5. Vác 23 11 2 10 625–602 24

6. Siófok 23 10 4 9 629–613 24

7. MTK 23 9 3 11 621–615 21

8. Fehérvár 22 9 3 10 557–601 21

9. Dunaújváros 23 8 3 12 570–667 19

10. Kisvárda 22 9 – 13 518–568 18

11. Budaörs 23 7 3 13 557–637 17

12. Békéscsaba 23 6 – 17 557–669 12

13. NEKA 23 4 1 18 547–646 9

14. Érd 23 3 – 20 554–716 6