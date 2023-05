A mögöttünk hagyott hétvégén két vármegyei helyszínen, Kisvárdán és Fehérgyarmaton léptek pályára a legifjabb kézispalánták. Több tucat csapat, több mint száz kézilabdázó mutatta meg tudását a szüleiknek, a szurkolóiknak, hogy mit is tanultak az elmúlt hónapokban edzőiktől. A két versenyhelyszínt látva biztosak lehetünk abban, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye továbbra is tele van tehetséges játékosokkal, akikkel jól kell tudni sáfárkodniuk a helyi nevelőegyesületeknek ahhoz, hogy ezek a fiatal gyerekek a későbbiekben is megmaradjanak szeretett és népszerű sportágunk mellett. A Magyar Kézilabda Szövetség Kezdődobás elnevezésű programja tehát véget ért, de jövőre természetesen folytatódik tovább.



KM