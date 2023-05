Venezuelai szélső ütővel erősített a Fatum Nyíregyháza – írja a csapat hivatalos honlapján. A 24 éves Asly Antivero az elmúlt esztendőkben Spanyolországban játszott. 2022-ben csapatával bajnok lett a másodosztályban, és a kupában is érmet szerzett a Heidelberg Volkswagennel. A 2021/22-es idényben posztján a legjobb volt a bajnokságban. Korábban a nemzetközi porondon is játszott, a Palmas Gran Canariaval a Challenge Kupában 9. helyen végeztek.

– Izgatott vagyok, hogy a Fatum Nyíregyháza játékosa lehetek, és Magyarországon játszhatok. Nagyon várom már a rajtot, szívem szerint azonnal kezdenék. Mindent megteszek majd, hogy sikeresek legyünk, és harcolhassunk a bajnoki címért, remélem remek szezonunk lesz a csapattal. Igyekszem majd a legjobbamat nyújtani – mondta Asly Antivero.

A klub vezetése tovább szeretné erősíteni a keretet, így magyar és külföldi játékosokkal is folyamatosan tárgyal, és napokon belül újabb röplabdásokkal köthet szerződést.