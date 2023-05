A Kisvárda Master Good tét nélkül léphetett pályára az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság utolsó, harmincharmadik fordulójában. A hazai egylet számára azonban koránt sem volt mindegy a mérkőzés végkimenetele, hiszen a Kecskemét a második hely megszerzéséért, és ezzel a nemzetközi porondra való kilépésért küzdött.

A kezdeti hazai mezőnyfölény az első félidő derekán alább maradt, viszonylag kevés helyzetet hozott a játékrész, talán Banó-Szabó Bence szabadrúgása volt a negyvenöt perc legveszélyesebb szituációja. Egyértelműen látszott, hogy a felek remekül felkészültek egymásból, minek eredményeképpen leginkább a pálya középső részén zajlott a játék, így a kapuk nem igazán voltak veszélyben.

A fordulást követően sem változott a játék képe, ami már csak azért sem érte meglepetésként a nagyérdeműt, mivel a lila-fehér gárdának a döntetlen is elég lehetett az ezüstérem megszerzéséhez. Szabó István aztán kisvártatva pályára küldte azt a Katona Bálintot, aki ebben az idényben már több mérkőzést is eldöntött. Most sem kellett túlságosan sokat várni, Nikitscher Tamás beadását Katona a hálóba bombázta, így a 67. percben vezetéshez jutott a KTE. A folytatásban őrizte előnyét a vendéglátó, Milos Kruscsics ugyan próbálta cserékkel felrázni a Várdát, ám az eredmény már nem változott, így a Kecskemét másodikként zárta az idényt, ezzel pedig kiharcolta a Konferencialiga indulást.

A Kisvárda a DVSC–Újpest mérkőzés eredményétől függően a hatodik vagy a hetedik pozícióban végez.

Labdarúgás: NB I:, 33. forduló

Kecskeméti TE–Kisvárda Master Good 1­–0 (0–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 4457 néző, v.: Pintér (Szécsényi, Vígh-Tarsonyi).

Kecskemét: Varga – Szabó, Belényesi (Hadaró, 90.), Szalai, Zeke, Nagy, Szuhodovszki (Meszhi, 86.), Nikitscher, Banó-Szabó, Horváth (Katona, 65.), Tóth. Vezetőedző: Szabó István.

Kisvárda: Petkovics – Jovicic, Kovacic, Széles, Navrátil (Vida, 83.), Melnik, Lucas (Ötvös, 78.), Alic, Makowski (Ilievszki, 78.), Mesanovic, Szpaszics (Camaj, 68.). Vezetőedző: Milos Kruscsics.

Gól: Katona (67.).

Gólleírás

67. perc: Nikitscher Tamás balról érkező lapos passzát Széles Imre lábai között lőtte Danijel Petkovics hálójába Katona Bálint, 1–0.