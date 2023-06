Hamza Tamás a 2021-2022-es szezonban mindamellett, hogy a másodosztály Pannónia Zrt. csoportjában vármegyei bajnok lett, harminchárom góljával megszerezte a gólirályi címet is. A történelem pedig ismétli önmagát, hiszen egy évvel később a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály küzdelmeit nyerte meg a Kállósemjén, melynek során a csatár huszonöt találatig jutott, ami elegendőnek bizonyult az újabb egyéni elismeréshez.

Csapatként értek fel a csúcsra

– Nem volt ez egy könnyű szezon, az idény elején nem gondoltam volna azt, hogy újoncként bajnokok tudunk lenni, ráadásul még a gólkirályi címet is megszerzem – tekintett vissza a háta mögött hagyott idényre Hamza Tamás. – Eszembe sem jutott az, hogy a szezon végén majd az enyém lehet ez az egyéni elismerés, úgy voltam vele, hogyha olyan tizenöt gólig eljutok, akkor azzal teljesen mértékeben elégedett lehetek, aztán, hogy így alakult, az már csak hab a tortán. Nem voltak túl nagy egyéni ambícióim, hiszen meccsről meccsre úgy léptünk pályára, hogy csapatként nyerjünk, aztán pedig majd meglátjuk, hogy ez mire lehet elég a pontvadászat végén. Akármennyire is hihetetlen, de az utolsó mérkőzésig nem is került szóba a gólkirályi cím megszerzésének a lehetősége, ám mivel a bajnokság végkimenetele akkor még nem dőlt el, így nem beszéltünk túl sokat erről, hiszen meg kellett nyernünk a Nyírmeggyes elleni találkozót. Végül ezen a meccsen jegyeztem a szezon egyetlen mesterhármasát, ráadásul nem is akárhogyan, mivel az összecsapás hajrájában mindössze tizenkét perc alatt vettem be három ízben is Schupler Szabolcs hálóját. Az pedig, hogy ezzel a sikerrel végül bajnokok lettünk és még a legjobb gólszerzőnek járó cím is összejött, az minden előzetes várakozásomat felülmúlta.

Hamza Tamás az elmúlt években kétszer is átesett egy-egy térdműtéten, a második beavatkozást követően ellenben megtáltosodott, hiszen azóta három bajnoki címet ünnepelhetett a Kállósemjén színeiben.

– A bajnokság előtt azt tűztük ki magunk elé célként, hogy a tabella első öt csapata között zárjunk, ellenben másodikként mentünk el telelni, aminek kapcsán tavasszal már a dobogó elérésének lehetősége lebegett a szemeink előtt – folytatta a támadó középpályás, aki nem mellesleg nemrégiben apa lett, így számára ily módon is teljessé vált a szezon. – Végig tapadtunk az Újfehértóra, minden hétvégén úgy léptünk pályára, hogy csak az aktuális meccsre összpontosítottunk, azt szerettük volna megnyerni, de persze titkon bíztunk benne, hogy ez elég lehet a bajnoki címhez. Azt tudni kell, hogy rengeteg munka van emögött. Sok új játékos érkezett tavaly nyáron, de szerencsére gyorsan megtaláltuk a közös hangot, összeérett a keret. Kiváló a hangulat az öltözőben, ami sohasem másodlagos.

Hamár elhódította a bajnoki címet a Semjén, akkor nekiveselkedett az NB III.-as osztályozónak, ahol a REAC ellenében nem sikerült a bravúr, bár Tamás ebben a párharcban is szerzett két gólt. A Vologyimir Ovszijenko játékos-edző által vezetett egylet azonban nem elégszik meg ennyivel, így a soron következő szezonban is a bajnoki címért száll harcba.

Megvédenék a címüket

– A vezetőség célja természetesen a keret egyben tartása és ez egyelőre úgy tűnik, hogy sikerül is – zárta a beszélgetést a huszonhét esztendős labdarúgó. – Egy-két poszton erősödnünk kell még, de mi más is lehetne a célunk, mint megvédeni a bajnoki címünket.

Góllövőlista: Top 10

Nyír-Wetland vármegyei I. osztály

1. Hamza Tamás (Kállósemjén, 25 gól)

2. Barcsay Márk (Csenger, 23 gól)

3. Iván Romancsuk (Tarpa, 22 gól)

4. Ádám Dénes (Kemecse, 20 gól)

5. Török István (Nyírbátor, 19 gól)

6. Gömze Antal (Kállósemjén, 17 gól)

7. Török Gergő (Nyírmeggyes, 16 gól)

8. Somogyi Tibor (Újfehértó, 15 gól)

9. Gyüre Tamás (Mándok, 14 gól)

9. Szabó Steven (Nyírbéltek, 14 gól)