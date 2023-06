Nagy volt a jövés-menés az elmúlt időszakban a mándoki kispadon, hiszen a 2021-2022-es szezont még Lakatos István vezetésével kezdte, majd Dancs Attila technikai vezető irányításával fejezte be a vármegyei I. osztályú gárda, míg az új idénynek Dolhai Mátéval a kispadon vágtak neki, ám aztán úgy alakult, hogy ismét csak Dancs Attila került a vezetőedzői posztra. Végül a kilencedik helyen zártak, ami a keret átlagéletkorát elnézve nem mondható rossz eredménynek. Többször a rutintalanság nyomta rá a bélyegét a mérkőzéseikre, mindezek ellenére az volt tavasszal a cél, hogy az őszi tizenegyedik helyről fentebb kapaszkodjanak.

Felzárkóztak a középmezőnyhöz

– Amikor átvettem a csapat irányítását egyetlen célt határoztunk meg, mégpedig a bennmaradást – mondta el lapunk megkeresésére Dancs Attila technikai vezető. – Sőt még annál is jobban sikerült a tavasz, hiszen felzárkóztunk a középmezőnyhöz. A Kemecse (3–2) hazai pályán való legyőzése egyértelműen kulcspontnak tekinthető, az egy egészen kíváló mérkőzés volt részünkről, negatív élményem pedig nem is nagyon akadt azokon a meccseken, amikor én ültem a kispadon, bár a Kállósemjén elleni fiaskó fájdalmas volt, de viszont az a vállalható vereségek kategóriájába tartozott.

A sérülések, eltiltások, betegségek az egész idényre rányomták a bélyeget, így a nyár egyik legfontosabb feladata a keret megerősítése lesz.

– A Balkány elleni utolsó bajnoki mérkőzésen kis túlzással éppen annyian voltunk, ahány ember kellett, sokat elmond, hogy én magam is végigjátszottam azt az összecsapást, ezért a nyár egyik legfontosabb célja, hogy minőségileg és mennyiségileg is erősítsünk a kereten – folytatta a csapatnál több pozícióban is hadra fogható szakember. – Ami a következő idényt illeti, szeretnénk felzárkózni az élmezőnyhöz és harcban lenni az ötödik-hatodik pozícióért. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük a helyi önkormányzat egész éves támogatását, valamint köszönettel tartozunk a Nyírzem Zrt.-nek is.

Mándoki számok

Végeredmény

9. hely 28 9 6 13 36-47 33

Hazai pályán

9. hely 14 6 2 6 23-21 20

Idegenben

11. hely 14 3 4 7 13-26 13

Házi góllövőlista: 14 gólos: Gyüre Tamás. 5 gólos: Baglyos Levente. 4 gólos: Maroda Nándor. 3 gólos: Köblös Bence, Lusánszki László. 2 gólos: Matyi Zoltán, Pataki István, Szokolai Márk. 1 gólos: Molnár Zsolt.