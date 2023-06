Május végén a portugáliai Nazaré adott otthont az EHF férfi és női strandkézilabda Európa-bajnokságnak. A kontinenstornán nemenként, tizenhat csapat, köztük a magyar válogatottak küzdöttek meg a végső helyezésekért. Mint az ismert, a férfiak mezőnyében Magyarország végzett az élen, a hölgyek viszont nem jártak ilyen sikerrel. Női válogatottunk a norvég, a szlovák és a görög nemzeti csapat ellen lépett pályára a csoportkörben. Az első találkozójukon Norvégia ellen megnyerték az első szettet, folytatásban aztán egyenlített ellenfelük, majd a szétlövésben meg is nyerte a mérkőzést. A második találkozójukon Szlovákia ellen két szettben maradtak alul, míg az utolsó csoportmérkőzésükön 2:1 arányban kaptak ki a görögöktől, így az alsóházban folytatták szereplésüket. Amelyen aztán Románia ellen megszerezték első győzelmüket a tornán. Másnap Olaszországot és Észak-Macedóniát is felülmúlták, majd a helyosztón Lengyelországot és végül Ukrajnát is. Ezzel a mieink a 9. helyen fejezték be a kontinestornát. Pinizsi Zoltán szövetségi kapitány munkáját a Kisvárda Master Good SE technikai vezetője, Csendes-Major Flóra segítette.

– A szokásokhoz képest korai időpont nagyon megnehezítette a csapat felkészülését, hiszen a játékosok zömének tartott még a terembajnokság, volt olyan közöttük, akinek még az esti indulás előtt pár órával mérkőzése volt – mondta Csendes-Major Flóra. – A nehézségek ellenére ennél azonban jobb helyezésre számítottunk. Ezzel az eredménnyel nem kvalifikáltunk a július végi tarnówi Európa Játékokra, sem az augusztusi Strand Világjátékokra, amelynek az indonéziai Bali szigete ad otthont augusztusban és a jövő évi világbajnokságot is nélkülünk rendezik majd. A szervezők egyébként kitettek magukért, jó volt a szállásunk, gördülékenyen pörögtek az események, remek körülmények között, az óceán partján játszhattunk, ezen nem múlott semmi – zárta Csendes-Major Flóra.