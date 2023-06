Vasárnap selejtezővel indult a viadal, amin Závaczki Milán és Závaczki Martin is megmérette magát. Előbbi 6:1, 6:2-re alulmaradt Karol Filarral szemben – a lengyel végigment a selejtezőn és főtáblára jutott –, utóbbi az ukrán Vaszil Jehorovtól kapott ki 6:1, 7:5-re. A testvérek párosban is elindultak, ám ott is kiestek a selejtező első körében, ahol egy magyar duó győzte le őket.

A nyíregyházi, de már más egyesület színeiben versenyző Juhász Bence a főtáblán kezdve vereséget szenvedett a román Callin Mandától (3:6, 0:6), míg Páll Noel az ausztrál Matthew Dellavedovától kapott ki (0:6, 3:6).

Az elmúlt napok versenyzését megnehezítette a szinte folyamatos esőzés, csütörtökön azonban már a nyolc közé jutásért küzdöttek a torna még állva maradt résztvevői.