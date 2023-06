Június 8-án debütált a népszerű streaming szolgáltató, a Netflix műsorán a „Tour de France: a mezőny szívében” című dokumentumfilm-sorozat. A hatalmas sikert arató “F1: hajsza a túlélésért” készítői ezúttal az országúti kerékpársport mindennapjaiba engednek exkluzív betekintést, nyolc profi csapat révén, akik a 2022-es Francia Körversenyen versenyeztek. Az első epizód legfőbb érdekessége, hogy abban helyet kapott Nyíregyháza is, hiszen a film egyik kiemelt szereplője a holland Fabio Jakobsen, aki szörnyű, majdnem halálos balesetéből felépülve éppen az azévi Tour de Hongrie-n hangolt a közelgő Francia Körversenyre való visszatérésére, nem is akárhogyan, hiszen a hajdúszoboszlói, majd pedig a nyíregyházi mezőnyhajrát is megnyerte. A sorozatban pedig éppen a szabolcsi vármegyeszékhelyen aratott sikere kap kiemelt figyelmet.

Világsztárok Nyíregyházán

Mint arra emlékezhetünk, 2022. május 13-án, pénteken Sárospatakról indult útjára a Tour de Hongrie harmadik szakasza. A bringások Nyugat felé tekerve érkeztek el a nap egyetlen hegyi részhajrájához, majd a Tisza folyón Tokajnál átkelve vették célba a befutót, amelynek Nyíregyházán a Kossuth tér adott otthont. A százötvennégy kilométeres, kezdetben dombos, majd teljesen sík szakasz során két gyorsasági és egy hegyi részhajrá fokozta az izgalmakat. A rajtot követően azonnal megindultak a próbálkozások, míg végül egy ötfős sornak sikerült elszakadnia. Az elmenés legnagyobb előnye mindössze két percnél tetőzött. A szökést tizenöt kilométerre a céltól fogták meg, innentől a sprinterek vonatai kontrollálták a történteket. A nyílegyenes célegyenesben egy Bahrain Victorious kerekes próbálta meg a lehetetlent, azaz elszakadni a mezőnytől, ám végül érvényesült a papírforma, a holland Fabio Jakobsen (Quick-Step-Alpha Vinyl) nyerte a szakaszt a francia Rudy Barbier (Israel-Premier Tech) és a belga Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise) előtt. Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy miként kerülhetett vármegyénkbe a verseny egyik szakasza, és, hogy mi vezetett el odáig, hogy ma már igazi világsztárok állnak rajthoz a magyar kerékpáros körversenyen – arról már nem is szólva, hogy mit keres a Netflix egyik stábja a Kossuth téren?

Tudatosan építik a TDH nívóját

– A települések pályázat alapján jelentkeznek a Tour de Hongrie rajt vagy célvárosának – mondta el lapunk megkeresésére Szilasi László versenyigazgató. – Nyíregyházán már többször volt befutónk, általában azonos útvonalat használunk nagy sikerrel és óriási sprintekkel. A közös munka azokkal a városokkal ahová rendre visszatérünk, így Nyíregyházával is olajozottan működik. Néhány évvel ezelőtt azt mondtam a szervezőtársaimnak, hogy hiába akarunk mi nagy összetett menőket idehívni, hegyek nélkül ez szinte lehetetlen, így inkább azt javasoltam, hogy koncentráljunk a sprinterekre. Legyen a Tour de Hongrie a sprinterek egyik legfontosabb versenye! Ebben támogattak, így elkezdtem megkeresni a csapatokat, kifejezetten egy a sprintereknek szóló „ajánlattal”. Dylan Groenewegen és Fabio Jakobsen története egészen különleges. A lengyel körversenyen történt súlyos baleset után nálunk csaptak össze újra. Ez egy külön fűszerezést is adott az egész versenynek, hiszen a világ a két nagy sprintsztár egymás elleni visszatérését figyelte. A Netflix előre jelezte, hogy jönnek forgatni. Ez természetesen nekünk is óriási hír volt, nagyon örültünk neki, a teljes boldogsághoz már „csak” egy Fabio elsőség kellett. Mivel az első epizód nagy részt Jakobsen csapatáról szól, így kellett a Netflixnek egy előzetes anyag már a Tour de France előtt. Erre mi sem volt jobb felütés, mint hogy arra a versenyre jöjjenek el forgatni, ahol a két titán újra egymás ellen sprintelhet. Jakobsen pedig hozta azt, amiért a Netflix ideutazott.

Visszatérés a halál torkából

A 2020-as lengyel körverseny első szakasza Slaski és Katowice között zajlott, az etap végi mezőnyhajrája során az előzetes várakozásoknak megfelelően a két holland sprintersztár, Dylan Groenewegen és Fabio Jakobsen kettőse feszült egymásnak. A lejtős befutónál Jakobsen jobbról próbálta kerülni Groenewegent, ám az a kordonok felé tolta riválisát, aki ennek következtében hatalmasat bukott. Jakobsen súlyos arcsérülést szenvedett és eltört a szájpadlása is, mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol egy több mint ötórás életmentő műtéten esett át. Néhány napig mesterséges kómában tartották, mielőtt hazaszállították volna Hollandiába. Felépülése nyolc hónapig tartott, melynek során számos újabb műtét várt rá, lényegében újraépítették az arcát. Csodával határos módon 2021 áprilisában a török körversenyen tért vissza. Eközben a balesetet okozó Groenewegent a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) kilenc hónapra eltiltotta.

Aki kíváncsi arra, hogy közel két évvel a baleset után miként tért vissza Jakobsen a Touron, az semmiféleképpen se hagyja ki a sorozatot.