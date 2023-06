A Spartans százszázalékos mérleggel várhatja majd a szombati napot, és szeretné ezt megőrizni, hiszen egy hajszálnyi esélye még van arra, hogy akár az első kiemelést is megszerezze. A szabolcsiak viszont egy rendkívül nehéz összecsapást hagyhattak maguk mögött, hiszen megtizedelve, betegekkel, illetve sérültekkel álltak ki a Wolverines ellen Alattyánon. Azon a meccsen gyakorlatilag a végéig nyílt párharcot vívtak a spártaiak a rozsomákokkal, ám a hazaiak egyenlítést és hosszabbítást jelentő kétpontosánál Bodnár Levente szerelte az end zone felé igyekvő irányítót. Az ifjú defensive back már mérkőzések óta jó teljesítményt nyújt, de a Wolverines ellen az egyik legjobb teljesítményt ő nyújtotta a védelemben.

– Szoros mérkőzés volt, az elejétől kezdve adok-kapok csatát vívtunk a Wolverines-zel – emlékezett vissza Bodnár Levente. – Tudta mindenki, hogy a keleti első hely a tét, amit semmiképpen sem hagyhattunk elúszni. Ez alapján mérlegeltem én is a helyzetet és megtettem minden tőlem telhetőt. Az ilyen egyéni villanások nem csak az ember saját érdemei, hanem az egész csapat összetartó munkája. Így jött létre ez a sorsdöntő helyzet, amikor szerelni tudtam az irányítót. Jó érzés biztosra tudni, hogy rájátszásban vagyunk, és hogy a Cowbells ellen már egy felszabadult ’örömfocit’ játszhatunk majd.

Dr. Szépe József is ugyanezt szeretné majd látni a pályán. A Spartans csapatvezetője ugyanis nem volt mindig elégedett azzal, ahogyan kezdte a mérkőzéseket az együttes. Sokszor vagy a védelemnek, vagy a támadósornak kellett egy kis idő ahhoz, hogy bemelegedjen. Amikor viszont ez megtörtént parádés teljesítményt nyújtottak a szabolcsiak a labda mindkét oldalán. Ám ő is óvatosan fogalmazott annak ellenére, hogy a Budapest Cowbells 2 jelenleg a keleti csoport ötödik, egyben utolsó helyén szerénykedik.

– A Cowbells 2 elleni mérkőzés az alapszakaszunk utolsó meccse, viszont ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy félvállról vennénk. A fővárosiak idén jelentősen megújult kerettel vágtak neki a Divízió I-nek, és a játékuk folyamatosan fejlődött a mérkőzések során. Nekünk sok szempontból nehéz alapszakasz volt az idei, most viszont szeretnénk egy hibátlan mérkőzéssel hangolódni a rájátszásra. A sok sérülés ellenére megvan a tűz a srácokban. Ahogyan a Wolverines ellen, úgy most is végig hajtani fogunk a győzelemért és bízunk abban, hogy sikerül veretlenül zárnunk az lapszakaszt – mondta dr. Szépe József.

A Spartans–Budapest Cowbells 2 összecsapás június 10-én, szombaton 15 órakor kezdődik a Leveleki Sportpályán. A találkozóra a belépés ingyenes.