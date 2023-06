A Nyíregyháza Spartacus vasárnap azért küzdött Kisvárdán, hogy az NB II-es osztályozó párharc visszavágóján legyőzze a Veszprémet, ezzel bennmaradjon a másodosztályban. A Szpari remekül kezdett, korán előnybe került, még az első félidőben további gólokat is szerezhetett volna. A nyíregyházi csapatnak a második játékrész első felében is voltak arra lehetőségei, hogy növelje előnyét, mégsem talált be újra, amire könnyen ráfázhatott volna, ugyanis az utolsó 10-15 percben a vendégek hajtottak az egyenlítésért. A bakonyi gárda a hajrában többet birtokolta a labdát, szögleteket végzett el, de igazán nagy helyzete nem volt, így maradt az 1–0.

– Egész héten azzal foglalkoztunk, hogy mentálisan rendben legyen a csapat – értékelt a Szparit irányító Lengyel Roland. – Jó volt a csapatmorál, jól védekeztünk, ám a helyzetkihasználás nem működött, megint voltak helyzeteket, amiket lövés helyett lepasszoltunk. Simább is lehetett volna a mérkőzés. Összességében magabiztosak voltunk, jól zártuk a tizenhatos előtti területet. A heti munkát látva biztos voltam a győzelmünkben. Jól futballoztunk, a jó meccshez pedig kellett a Veszprém is. Gratulálok az ellenfelünknek, mert megnehezítette a feladatunkat, de nem lebecsülve a vendégeket, inkább magunkkal harcoltunk.

A veszprémiek trénere máshogyan vélekedett a párharcról.

– Mérhetetlenül csalódott vagyok, a két mérkőzés alapján nekünk lenne helyünk a másodosztályban – jelentette ki Pető Tamás, a Veszprém vezetőedzője. – Büszke vagyok a játékosaimra, mert nagyon hosszú szezon végén nagy múltú klubbal küzdöttünk meg és jobban is játszottunk. A játékosaim jó állapotban voltak, az utolsó percig hajtottak, mentek előre, próbálták megszerezni az egyenlítő gólt, sajnos nem sikerült. Ettől függetlenül gratulálok a Nyíregyházának, remélhetőleg nem kerül többet ilyen helyzetbe, mert a múltja alapján nem is NB II-be, hanem NB I-be való.

A másik két osztályozó párharc is lezárult vasárnap. A Kozármisleny a hazai vereség után 3–0-ra nyert az Iváncsa vendégeként, így a Baranya vármegyeiek sem váltanak osztályt, a Szentlőrinc viszont búcsúzik, miután a gól nélküli első meccset követően otthon 2–1-re kikapott az NB III. Keleti csoportjának bajnokától, a BVSC-Zuglótól.