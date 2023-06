– Szeretnénk a jövőben is lehetőséget adni diákjainknak a sportolásra, a kézilabdázásra, ehhez jelent komoly segítséget a Contitech Magyarország Kft. támogatása, amiért hálásak vagyunk – mondta lapunknak a Bárczi-iskola vezetője, Multné Dankó Ágnes.

Az adomány átadásának pillanatai

Fotó: Gazdag Mihaly

– Cégünkkel, illetve a jogelődeinket is bele számítva már több mint hatvan éve jelen vagyunk Nyíregyházán. Ez felelősséget, elkötelezettséget is jelent. A társadalmi felelősségvállalás keretében több területet is támogatunk. A Continental Arénának évek óta büszke névadó szponzorai vagyunk. Komoly együttműködést építettünk ki több egyetemmel, köztük a Nyíregyházi Egyetemmel is. A helyi szakképző centrumokkal is szoros a kapcsolat, ahogy a kultúra területén is jelen vagyunk. De mégis, emberileg az a legfontosabb, legértékesebb szegmens, amikor olyanokat támogatunk, akik valamilyen okból kifolyólag hátrányos helyzetben vannak. Van négy alapvető értékünk, mottónk: a bizalom, a cselekvés szabadsága, a versenyszellem és az egymásért. Amilyen munkát itt, a Bárczi-iskolában, a kézilabdacsapatnál végeznek, az teljes mértékben kapcsolódik ezekhez az értékekhez. A gyerekek bíznak a nevelőikben, edzőikben, hogy fejlődhetnek, sportolhatnak. És itt jön képbe az, hogy mi, együtt, cégek, iskolák, pedagógusok, edzők közösen tehetünk azért, hogy ezek a fiatalok teljesebb, egészségesebb életet élhessenek – fogalmazott Adorján Zoltán, a ContiTech Magyarország Kft. ügyvezetője, mielőtt személyesen adta át a Marso TCE – Rejtett Kincsek csapatának az adományokat.

– Intézményünkbe sajátos nevelési igényű tanulók járnak, akik közül sokan ráadásul hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. Iskolánk és a kollégiumunk szerves részét képezik a különféle sportszakkörök. A rendszeres mozgás, a különböző sportágak megismerése nagyban hozzájárul az egészséges életmód kialakításához, és segíti a közösségi magatartás pozitív alakulását. Két éve lehetőség nyílt arra, hogy a délutáni sportszakkör keretein belül, a nyíregyházi Marso TCE egyesület szakmai iránymutatásával tanulóink megismerkedhettek a kézilabdával, kollégiumi nevelőtanárunk, Mócsán Katalin heti rendszerességgel gyakorol diákjainkkal – mondta Multné Dankó Ágnes. Az intézmény vezetője hozzátette, az edzéseken túl a csapat elindult egy országos szintű, integrált kézilabdaversenyen is. A mérkőzések hétvégékre estek, de a szülők, a gondviselők is lelkesen támogatták a gyerekek versenyeztetését.

– A meccsekre készülés, az utazások, a versenyek izgalma óriási élményekkel gazdagították tanulóink mindennapjait. Szeretnénk a jövőben is lehetőséget adni diákjainknak a sportolásra, a kézilabdázásra, ehhez jelent komoly segítséget a Contitech Magyarország Kft. támogatása, amiért hálásak vagyunk – zárta az intézményvezető, Multné Dankó Ágnes.

– Még a 2021/22-es tanévben indítottuk be a kézilabdát az iskolánkban, és vettünk részt a Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Magyar Kézilabda Szövetségközös versenyrendszerében. A tavalyi szezonban még nem tudtunk minden versenyre elmenni. Az idén azonban, köszönhetően a kisebb-nagyobb anyagi támogatásoknak, szponzorációnak, minden helyszínen, így többek közt Győrben, Budapesten vagy Balatonbogláron, ott tudtunk lenni. Jelenleg kilenc értelmileg sérült játékos alkotja a csapatunkat. A rendszeres edzéseknek és a mérkőzéseknek köszönhetően a gyerekek ügyesek, fejlődnek, melynek ékes bizonyítéka, hogy csapatunk egyik tagja, Benyusz Péter minden alkalommal elhozta a gólkirályi címet. Folytatjuk amegkezdett munkát, a következő tanévben újabb gyerekek beépítése a célunk, s ezáltal minél szélesebb körben népszerűsíteni a kézilabdát, hiszen, ahogy a csapat mottója is tartja, „a sport mindenkié” – fogalmazott a csapat edzője és felkészítője, Mócsán Katalin, aki köszönetet mondott a csapat kötelékébe tartozó négy partnerjátékosnak, Horváth Bencének, Török Zsombornak, Ujfalussy Kristófnak és Kovács Gergelynek is.

– A versenykiírás szerint minden csapatban lennie kell legalább három ép játékosnak. A négy sráctól a bárczis gyerekek rengeteget tanultak az elmúlt időszakban, és hálásak azért, hogy segítenek nekik a pályán és a pályán kívül is – mondta Mócsán Katalin, aki örül annak, hogy városszerte is egyre inkább híre megy a csapatnak.

– Én is szeretném megköszönni a Contitech Magyarország Kft. támogatását – zárta a csapat edzője.

KM