Sajtótájékoztató keretében köszöntötte a Nyíregyházi Sportcentrum az U18-as III. osztály C csoportjában bajnoki címet szerző fiú kézilabdacsapatát.

Jó munkát végeztek

– Közel három éve dolgozunk együtt a srácokkal, akiket a jövőben Bursac Bozidar visz tovább – kezdte értékelését Jobbágy René, a csapat edzője. – Két éve tűztük ki Bozidarral azt a célt, amelyet most sikerült elérni a fiúkkal. Tavaly ezért is léptünk egyet vissza, ez az építkezés része volt. Vannak kimagasló teljesítményt nyújtó játékosaink, rájuk pedig már mások is felfigyeltek. Ez nekünk egy visszacsatolás, hogy jó munkát végeztünk.

Az egylet a 2022–2023-as bajnoki évad húsz mérkőzéséből tizennyolcat megnyert, miközben mindössze két alkalommal kapott ki, egyszer a kazincbarcikai Szalézi DSE vendégeként, egyszer pedig a nagy rivális DVTK II. ellenében – ez utóbbi már csak azért is volt nagyon fájó fiaskó, mivel hazai pályán maradt alul a szabolcsi alakulat. Végül a diósgyőri sorral való rivalizálás döntötte el a bajnoki cím sorsát, melyről az egymás elleni párharc gólkülönbsége döntött, hiszen idegenben nagyarányú sikert ünnepelhetett a Nyíregyháza.

– Egyértelműen meg szerettük volna nyerni az idei bajnokságot – vette át a szót a másik tréner, Bursac Bozidar. – Még egy évet dolgozunk majd együtt ezzel a kerettel, melyet követően eldől, hogy akar-e felnőttcsapatot összehozni a Sportcentrum. Ezekre a srácokra építve, azt hiszem, hogy lehet realitása ennek. Ami a folytatást illeti, július utolsó hetében már elkezdjük az alapozást, addig kaptak egy kis pihenőt a fiúk.

Egy felnőtt csapat lehet a cél

A Sportcentrum vezetése ezt követően köszöntötte a csapat tagjait, és bejelentette, hogy a közeljövőben szeretne ismét felnőtt kézilabda együttest működtetni a jelenlegi utánpótlás keretekre építve. Ehhez viszont jövőre egy jó szereplésre van szükség az Ifi NB-II.-es bajnokságban, ahol természetesen szeretne a Nyíregyháza minimum a dobogón végezni.