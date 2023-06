A nemrégiben véget ért 2022-2023-as labdarúgószezon huszonegy bajnokságának dobogósait, gólkirályait, valamint a legsportszerűbb egyesületeket ismerte el a vármegyénk egyik legszebb termében tartott ünnepségen az igazgatóság.

A nagyszabású és immáron hagyományos eseményen a serlegeket, az érmeket és az okleveleket dr. Szalacsi Árpád elnök, Kvaka Árpád igazgató, valamint Baracsi Endre elnökségi tag jelenlétében adták át. Meghívott vendégként Karakó Ferenc, nemzetközileg is jegyzett játékvezető és Lengyel Roland a Nyíregyháza Spartacus FC szakmai stábjának tagja is tiszteletét tette.

– Ismételten csak véget ért egy szezon, melyet követően számot kell vetnünk – kezdte bevezetőjét dr. Szalacsi Árpád elnök. – Büszkeséggel tölt el minket, hogy vármegyénkben 108 felnőtt csapat feszült egymásnak az elmúlt idényben, ezzel a létszámmal pedig előkelő helyet foglalunk el az országos rangsorban is. Eredményes évet zártunk, hiszen a felmutatott sportteljesítmény mellett számos beruházási és infrastrukturális fejlesztés is megvalósult, mindezek okán pedig a klubok is tőkeerősebbé váltak. Levonva a konzekvenciákat, bízunk a hasonlóan pozitív folytatásban.