Hetedszer rendezik meg a Decathlon Élménypróbát, az esemény szervezői ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót szerdán. Idén június 18-án mérethetik meg magukat a sportolni vágyók, az 5 kilométer hosszú, 23 akadályból álló pályát a szokásoknak megfelelően a Sóstói-erdőben alakítják ki.

– Az a célunk, hogy ez egy igazi közösségi élmény legyen mindenki számára. Eljönnek a családok, szülők, baráti társaságok, cégek, és jól érzik magukat – mondta Pokrovenszki Gergely főszervező.

Az esemény jó csapatépítő és családi program is. Az Élménypróba remek alkalom arra is, hogy valaki most kezdjen el rendszeresen mozogni.

– Hét éve az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy adjunk a városnak egy olyan rendezvényt, amin mindenki nemtől, kortól függetlenül kellemes és sportos délelőttöt tud eltölteni az erdőben. Ez az hét év bizonyítja, hogy jó volt az elgondolásunk, továbbra is nagy az érdeklődés. Bízom abban, hogy ha júniusra és sportra gondolnak az emberek, akkor mi jutunk eszükbe – fogalmazott Mucsi Gergely, a Nyíregyházi Decathlon áruházvezetője.

Június 18-án számos kiegészítő program is várja a résztvevőket. A Régió Gyerekszigeten már hat hónapos kortól lehet élményakadályokat kipróbálni a Mászókázó jóvoltából. Ezen a „játszószigeten” kap helyet a Waldorf Iskola, a Szigeti Tanya gyermek kalandpályája, de lesz arcfestés, a sóstóhegyi Ökosuli pedig állatsimogatóval érkezik majd a rendezvényre. Ki lehet majd próbálni egy különleges sportos társasjátékot is, melyet két nyíregyházi testnevelő fejlesztett ki. Idén a Magyar Honvédség is részt vesz az eseményen, a 11. Hajdú Dandár harminc katonája teljes felszerelésben szeretné teljesíteni a távot, a Sportszázadot pedig többek között a világ és Európa-bajnok öttusázó Alekszejev Tamara képviseli.

Augusztusban hazánkban rendezik az Atlétikai Világbajnokságot, melynek a szervezői kitelepülnek az Élménypróbára és természetesen rengeteg meglepetéssel készülnek a résztvevőknek. Mivel nem versenyről van szó, a fő cél az, hogy mindenki a saját tempójában telje­sítse a távot. Minden befutó érmet és ajándékcsomagot kap. Idén is díjazzák a ­legnagyobb létszámú, a legkreatívabb, a legbulisabb csapatot és Nyíregyháza legnagyobb létszámú iskolai csapatát is. De lesz színpadi produkció és tombolasorsolás is. Már lehet előnevezni az eseményre.