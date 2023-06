Hétmeccses veretlenségi sorozattal indította a 2022-2023-as bajnoki szezont az Újfehértó, az első négy meccsét ráadásul úgy nyerte meg, hogy gólt sem kapott. Ez végig jellemző volt a csapatra, huszonnyolc mérkőzésen csupán tizenkétszer kapitulált, hússzor érintetlen maradt a kapuja. Piskóti Zsolt tanítványai úgy zárták az első helyen a pontvadaszat őszi kiírását, hogy valamennyi találkozójukat idegenben játszották, hiszen hamarosan szép új otthonnal gazdagodik az egyesület.

Egy meccsen múlott

Előzetesen a dobogó volt a célkitűzés, ám az eredményesség tavasszal már a bajnoki cím megszerzésével kecsegtetett, ellenben az utolsó előtti játékkörben az Ibránnyal szemben elszenvedett meglepő fiaskó megpecsételte a sorsukat, így végül a Kállósemjén elhappolta előlük a címet.

– Az idény második része is nagyon jól indult, remek eredményeket értünk el, aztán a Szpari II., majd a Kállósemjén elleni rangadókra a folyamatos sérülések miatt egy kissé elfogytunk – kezdte értékelését megkeresésünkre Piskóti Zsolt vezetőedző. – Ennek ellenére még azon a két meccsen is sikerült olyan teljesítménnyel előrukkolni, ami számunkra volt kedvező, így nem tudtak hozzánk közelebb kerülni a riválisaink. Viszont az utolsó öt mérkőzés során két nem várt vereség is becsúszott, ezáltal pedig elúszott a bajnoki cím. Ez így alakult, kifogásokat nem keresünk, házon belül tudjuk, hogy mik voltak a gyengébb játék okai. Összességében eredményes szezont produkáltunk, a dobogós célkitűzésünket teljesítettük, viszont mivel lényegében végig a tabella élén tanyáztunk, és csak az utolsó előtti fordulóban csúsztunk le onnan, így nyilván savanyú a szőlő, érthető módon maradt bennünk hiányérzet.

A vezetőség a következő idényben sem teszi magasabbra azt a bizonyos lécet, bár az már most borítékolható, hogy a csapattal a 2023-2024-es évadban is az élcsapatok között kell számolni.

A pohár félig tele van

– Az Újfehértó a megyei első osztály meghatározó csapata, így a közelmúltat tekintve az, hogy dobogóra kerültünk, az ismételve önmagam, mindenféleképpen kiváló eredménynek tekinthető – folytatta a tréner. – Természetesen annak rendje és módja szerint meg is ünnepeltük ezt a második helyet, próbáltunk áthangolódni, hogy a pohár nem félig üres, hanem félig tele van. A következő szezonban sem fogunk komolyabb célokat meghatározni. Igyekszünk a keretet egyben tartani, bár kissé rövid volt a csapat, hiszen mindössze tizenhat fővel játszottuk végig az idényt. Szeretnénk helyi fiatalokat is beépíteni a keretbe, nem mellékesen várjuk az új stadion átadását, amelyre várhatóan a nyár folyamán fog sor kerülni. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk mindenkinek, aki támogatott minket: dr. Hosszú József polgármester úrnak, Matévi Csaba elnök és Urr László elnökhelyettesnek, Urr Dominik technikai vezetőnek, valamint a szurkolóknak, akik mindvégig mellettünk álltak.

Újfehértói mutatók

Végeredmény

2. hely 28 19 6 3 62-12 63

Hazai pályán

2. hely 14 10 2 2 33-6 32

Idegenben

1. hely 14 9 4 1 29-6 31

Házi góllövőlista: 15 gólos: Somogyi Tibor. 7 gólos: Angyal Róbert. 6 gólos: Papp Csaba, Varga József. 5 gólos: Benke Norbert, Simonka Richárd, Zámbó Dániel. 3 gólos: Ács Ádám, Pallai Gergő, Szilágyi Ákos. 2 gólos: Bodnár Zoltán, Hudák Máté. 1 gólos: Daróczi Patrik, Mezei Béla.