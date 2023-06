A nyár a válogatott sportolókról és a nemzetközi sporteseményekről szól. Nos, kezdésként rögtön vármegyénket érintő Európa-bajnoki győzelemről írhatunk!

Magyarország rendre meghatározó szereplője a DiaEuro rendezvénynek, vagyis a cukorbetegek számára szervezett kontinensviadalnak. Az idei Eb-nek Pruszków adott otthont. A mieink a házigazda lengyelek elleni 2–0-s sikerrel nyitották a kilenccsapatos viadalt, a szlovákokat és az íreket 4–0-ra, Nagy-Britanniát 3–1-re verték, így döntőbe jutottak, ahol ismét a vendéglátóval találkoztak. A gól nélküli rendes játékidő után hatméteresekkel győzött a válogatottunk, vagyis Európa-bajnok lett.

– Én a kezdetektől, 2013 óta a csapattal vagyok – mondta el érdeklődésünkre az immár kétszeres Európa-bajnok nyíregyházi sportoló, Brondics Péter. – Azóta szinte minden évben ott voltam az Eb-n, így a tíz évvel ezelőtti arany után négy ezüstérmet is szereztem a válogatottal. Nem könnyű felkészülnünk ezekre a tornákra, hiszen mindenki dolgozik, az ország különböző részein élünk, de Hevesi Tamás szövetségi kapitány igyekezett hétvégente összehozni edzéseket, valamint volt lehetőségünk edzőtáborozni is. A sikerünk kulcsa a kohézióból fakad, amiben Tamásnak és a csapatkapitányunknak nagy szerepe van. Mondhatom, barátok vagyunk a csapattagokkal. Sánta Attila játéktudása kiemelkedik a keretből, egyébként egy szinten vagyunk, csapatként küzdünk és hallgatunk arra, amit a mester mond.

Brondics Péter (balra) és Pápa Sándor

Egy ilyen torna elején az erőviszonyokat is nehéz megítélni, az viszont nagy lendületet adhatott a mieinknek, hogy rögön sikerült legyőzni a házigazdát.

– Az első mérkőzések után láttuk, melyik csapatok érhetnek oda a végére. Bíztunk magunkban, úgy voltunk vele, hogy tegyünk meg mindent – tette hozzá. – Kapott gól nélkül zártuk a csoportkört, ami jót tett a csapatnak. A döntő aztán izgalmasan alakult, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, reális eredmény lehetett volna a 6–3 is akár, de nem mentek be a helyzetek, így fináléhoz méltó módon, hatméteres párbaj döntött. Többeknek még csak a második hely sikerült idáig, örülök, hogy most így közösen is elértük azt, amit én egyszer már átélhettem. Felejthetetlen ez az élmény, többen zokogásban törtünk ki, mert régóta vártunk erre!

A magyar válogatottnak tagja volt az ibrányi Pápa Sándor és a korábban már említett Sánta Attila is, aki az NB I.-es Nyírbátori SC futsalosa. A 30 éves debreceni sportembernél februárban diagnosztizáltak cukorbetegséget, szinte azonnal csatlakozott a válogatotthoz és rögtön nagy sikert ért el a csapattal, hiszen Európa-bajnok lett és őt választották a torna legjobb játékosának.