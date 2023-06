A nyíregyházi öklöző nagyszerű teljesítménnyel jutott el a legjobb négyig a versenyen. Előbb a litván Andriejus Lavrenovast, majd az örmény Narek Hovhaniszjant verte magabiztosan, szerdán pedig a szerb Aleksej Vitorov Sendrik elleni pontozásos sikerrel szerezte meg az ötkarikás indulás jogát.

A tavaly Európa-bajnoki bronzérmes kisváltósúlyú magyar sportoló pénteken a torna egyik legnagyobb favoritjával, a legutóbbi két világbajnokságon bronzérmes Lasha Gurulival találkozott. Az esélyek a georgiai bokszoló mellett szóltak, ám Kovács kiegyenlített mérkőzést tudott vívni vele a Nowy Targ-i jégcsarnokban.

A meccs első menetében óvatos bokszot láthatott a publikum. Guruli nyugodtan, lassú tempóban terelgette a magyart, aki láthatóan kontrabokszra rendezkedett be. A szakasz kevés ütést hozott és még kevesebb tiszta találatot, melyekből mindkét öklöző bemutatott néhányat. A szemre kiegyenlített szakaszt végül mind az öt pontozó Gurulinak adta, ami után a második elején Kovács volt a kezdeményezőbb. Ebben a periódusban valamivel nagyobb kockázatott vállalt Kovács Richárd és több gyönyörű ütést is bevitt, talán valamivel többet riválisánál, aki viszont magabiztosan, néha már-már nagyképűen mozgott a ringben, s talán ennek is köszönhetően négy pontozó ismét őt hozta ki a menet győztesének.

Ezzel a magyarnak kevés esélye maradt a győzelemre, ennek ellenére Kovács a harmadik menetben is bátran és kifejezetten jól bokszolt és nagyszerűen kezelte ellenfele kissé zavarónak ható fölényeskedését. Az ütésváltások során sosem maradt Guruli adósa és az utolsó gongszóig egyenrangú ellenfele volt a georgiainak, aki végül egyhangú pontozással (30-27, 30-27, 29-28, 29-28, 29-28) megnyerte a mérkőzést.

Ezzel a magyar ökölvívó-válogatott két párizsi kvótával és két bronzéremmel zárta a versenyt, melyen Kovács Richárdot megelőzően a nők 66 kilogrammos kategóriájában érdekelt Hámori Luca is elveszítette elődöntőjét és a harmadik helyen végzett.

MTI