A vármegyei első osztályba frissen feljutó Kállósemjén remek őszi szereplésével megalapozta a tavaszi idényét, melynek végén sokak meglepetésére megszerezte a bajnoki címet. Az utóbbi éveket tekintve persze ez nem annyira meglepő, hiszen a Semjén szisztematikusan építkezett, folyamatosan a másodosztály élmezőnyében zárt, sőt 2021-ben és 2022-ben is megnyerte azt, bár az első siker után még nem vállalta az élvonalba való fellépést.

Az Újfehértó volt a nagy rivális

– Úgy próbáltuk összerakni az idei keretet, hogy olyan játékosokat hoztunk a csapathoz, akik a célirányos futballra törekedtek, tehát nem csak azért jöttek, hogy vasárnaponként elfutballozgassanak – mondta el lapunk megkeresésére Volomigyir Ovszijenko játékos-edző. – Az idény előtt Gáll László elnök úr meghatározta a célokat, ami elsődlegesen az volt, hogy próbáljunk meg az első öt között végezni, de az őszi idény ezt egy kissé átírta, hiszen úgy mentünk el a téli szünetre, hogy az Újfehértó mögött a második helyen álltunk. Mivel evés közben jön meg az étvágy, így változtak a céljaink is, a tavaszi szezonnak már úgy vágtunk neki, hogy próbáljunk meg valamelyik dobogós helyen végezni. Ellenben a tavasz is olyan jól alakult, hogy egy idő után megfogalmazódott az elnökünkben a bajnokság megnyerésének a gondolata.

Talán sokan azt várták, hogy egyszer csak kipukkan a lufi, sőt az Újfehértó is olyannyira jól szerepelt, hogy sokáig nekik állt az a bizonyos zászló, de végül a nagy rivális alulmaradt az Ibránnyal szemben, ez pedig megteremtette a Semjén számára a bajnoki cím megszerzésének a lehetőségét.

– Végig azt éreztük az idény során, hogy mindenki minket akar megverni – folytatta az egyébként a csapat kapuját védő játékos-edző. – Ezt jól szemléltette az utolsó forduló is, melynek során a Nyírmeggyes sem adta könnyen magát, ennek okán pedig a szezon minden egyes meccse nagyon nehéz volt.

Az egyesületnek bajnokként lehetősége nyílt osztályozót játszani az NB III.-ba kerülésért, ahol a REAC volt az ellenfél, a budapestiek pedig sajnos kettős győzelemmel át is léptek a szabolcsi gárdán.

Helytállás az osztályozón

– Próbáltunk felkészülni a REAC-ból, de sajnos nem tudtuk megvalósítani az elképzeléseinket – tekintett vissza a párharcra a tréner. – Nagy volt különbség a két csapat között, ami a leginkább azzal magyarázható, hogy míg a mi játékosaink munka mellett, heti szinten csak háromszor edzenek, addig a budapesti egylet futballistái öt-hat tréninget abszolválnak, nem mellékesen a csapat 70-80%-a főállásban focizik. Kellemetlen volt az a 8–3-as vereség, nem számítottunk ekkora különbségre, több egyéni hibát is vétettünk, de tisztában voltunk azzal, hogy a budapesti bajnokság jóval erősebb a miénknél. Ez a különbség pedig meg is mutatkozott. A visszavágó célja a tisztes helytállás volt, ami nem azt jelenti, hogy meg lennék elégedve a 2–1-s vereséggel, hiszen mindenféleképpen győzni szerettünk volna itthon. Ellenben a mutatott játék az teljes mértékben megerősített minket abban, hogy jó úton haladunk, tud a csapatunk futballozni és, ha a jövőben is sikerül megtartanunk ezt a mentalitást, akkor nyilván esélyesként próbálhatjuk megvédeni a bajnoki elsőségünket.

Persze a már említett stabilitásban bízva a 2023-2024-es bajnoki évadban is szeretne a klub az élmezőnyben zárni, amire minden esélye meg is lehet.

Öregbítik a nagyközség hírét

– A bajnokság megnyerése az mindig egy nagyon összetett dolog – zárta gondolatait Ovszijenko. – Óriási munka zajlik a pályán és a pályán kívül is. Ezért köszönet illeti meg a klubot, a játékosokat, a vezetőket és természetesen a szurkolókat, akik mindig szép számmal látogatnak ki a mérkőzéseinkre, sőt Rákospalotára is elkísértek bennünket. Reméljük a jövőben még inkább tudjuk majd gyarapítani Kállósemjén hírnevét.

Kállósemjéni számok

Végeredmény

1. hely 28 20 5 3 73-20 65

Hazai pályán

1.hely 14 13 1 - 43-9 40

Idegenben

2. hely 14 7 4 3 30-11 25

Házi góllövőlista: 25 gólos: Hamza Tamás. 17 gólos: Gömze Antal. 6 gólos: Törtei Tamás. 5 gólos: Danó Zsolt. 4 gólos: Lakatos László. 3 gólos: Bodnár László, Fodor András, Hegedüs Tibor. 2 gólos: Pekk Tamás. 1 gólos: Docsa István, Gyulai József, Volodimir Kornutyak, Lakatos Bence, Lakatos János, Marozsán Zsolt, Szabó Imre, Tóth Béla.