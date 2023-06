A 2023. június 4-11. közötti versenyre több mint 500 versenyző regisztrált, így egy nagyon erős mezőny alakult ki. A főtáblára 32 játékos fért fel, a selejtezőn pedig 64-es tábla volt. A nevezők között jelenleg a legmagasabban rangsorolt játékos a svéd Dragos Nicolae Madaras volt, aki a 213. helyezett az ATP világranglistáján. A több, mint tíz magyar játékos közül nyíregyháziaknak is lehetett szurkolni: Juhász Bence, aki a MARSO Tenisz Centrumban kezdte pályafutását, Pál Noellel együtt a főtáblán kezdett, míg Závaczki Milán és Závaczki Martin is MARSO TC-s versenyzők, ők a selejtezőben kaptak lehetőséget.

Jakob Schnaitter és Kai Wehnelt



A sportesemény célja, hogy a nyíregyházi teniszkedvelőknek és az utánpótlás számára is rangos mérkőzéseket biztosítson a MARSO Tenisz Centrum. A győztes a pénzdíjon felül 15 ATP ponttal is gazdagabb lett. A május végén megtartott sajtótájékoztatón Sávolt Attila, a Magyar Tenisz Szövetség szakmai igazgatója is részt vett, aki elmondta: „A Magyar Tenisz Szövetség nagyon boldog volt, amikor év elején megkerestek bennünket a MARSO Tenisz Centrum képviselői a nemzetközi tenisz verseny szervezése kapcsán. Örülünk neki, hogy az egyesületnek és a város önkormányzatának köszönhetően Nyíregyháza is bekapcsolódhat a nemzetközi teniszéletbe” – mondta Sávolt Attila, a Magyar Tenisz Szövetség szakmai igazgatója.



„A társadalom, a sport és a tenisz iránt elkötelezett emberekre, támogatóra van szükség ahhoz, hogy egy 15 ezer dollár összdíjazású nemzetközi versenyt szervezhessünk Nyíregyházán és szerencsés helyzetben vagyok, hiszen ilyen emberek vesznek körül. A két fő támogató – az IMMO-GENERÁL Kft. és a MARSO Kft. – mellett közel tíz nyíregyházi vállalat segíti a szervezést, hogy a nemzetközi verseny minél magasabb színvonalon valósulhasson meg, amiért köszönet jár” – mondta Poroszka Norbert, a MARSO Tenisz Centrum Egyesület elnöke és a verseny igazgatója.



Egy erős nemzetközi mezőny alakult ki a versenyre, amely tele volt európai teniszezőkkel, de volt, aki a messzi Kolumbiából, Argentínából, Braziliából vagy a világ másik szegletéből, Indiából vagy Ausztráliából érkezett. Összesen 23 ország teniszezői képviseltették magukat az egy hetes versenyen, amelyre bárki ingyenesen kilátogathatott.

Fajta Péter



A június 11-i döntőt végül a magyar Fajta Péter és a svéd Dragos Nicolae Madaras játszotta. Az izgalmas játék megmozgatta a környék tenisz kedvelőit,

hiszen az 1-es pálya újonnan kialakított lelátója színültig megtelt. A még csak 21 éves Fajta Péter jelenleg az ATP 621. helyén szerepel, míg Dragos Nicolae Madaras az előkelőbb 213. helyen.



Összességében színvonalas mérkőzést láthattunk, a meccsen nagy szerepet kaptak a játékosok adogatásai. A meccs elején láthatóan izgult mindkét játékos, ami nem csoda, hiszen ritkán látni ilyen tornán ennyi érdeklődőt és nem utolsó sorban ennyi hazai szurkolót. A meccs elején sok ki nem kényszerített hibát ütöttek mindketten, de utána belejöttek a játékba. A meccs további részében a rengeteg ásszal és nyerővel a teniszkedvelő közönséget is elkápráztatta a két játékos. Végül 6-3, 6-2 arányban Fajta Péter győzedelmeskedett, ezzel pedig idei harmadik tornagyőzelmét aratta.



Az egyéni verseny első helyezettjének járó kupát Poroszka Norbert, a verseny igazgatója adta át. A legtovább jutott magyar játékosnak, Fajta Péternek Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő adott át különdíjat, valamint mindkét döntős egy-egy Blade Sport ajándékcsomagot is kapott.



A páros döntőt a német Jakob Schnaitter és Kai Wehnelt páros nyerte, miután visszalépett a svéd Dragos Nicolae Madaras és román Calin Manda páros utóbbi sérülése miatt. KM