A beálló, Szabó Lili a budapesti Vasasban ismerkedett meg a sportág alapjaival, majd gimnazistaként került a Nemzeti Kézilabda Akadémiára.

– Balatonbogláron a legjobb körülmények között és a legmagasabb színvonalon készítettek fel minket az elmúlt négy évben, amiért mindig hálás leszek. Az utánpótlás versenyeken túl, már 18 éves korom előtt kipróbálhattam magam a felnőtt NB I./B-ben és az idei szezonban a NB I.-ben is sok játéklehetőséget kaptam, amire fiatal játékosoknak máshol kevés esélye lenne – fogalmazott Szabó Lili.

A 19 éves játékos a honi tapasztalatok mellett jelentős nemzetközi mezőnyben is kipróbálhatta magát.

– A serdülő válogatottal Montenegróban Európa-bajnoki aranyérmet, az ifjúsági válogatottal tavaly észak-macedóniai világbajnokságon bronzérmet szereztünk és jelenleg az EB-re készülő junior válogatottnak is tagja vagyok. A változatos mérkőzések és a sokoldalúan játszó ellenfelek hatására bővült a játéktapasztalatom, amit majd a kisvárdai csapatban szeretnék kamatoztatni.

Lili azt mondta, hogy örült a Kisvárda megkeresésének, hiszen így továbbra is az élvonalba játszhat. Véleménye szerint könnyű lesz a beilleszkedése, hiszen több volt NEKA nevelésű játékos is lesz a csapatban, illetve lesz olyan csapattársa, akivel már az utánpótlás válogatottakban is együtt játszott. Mivel 14 éves kora óta kollégiumban lakik, ezért már azt is megszokta, hogy távol él a családjától, de nagyon jó érzés amikor jönnek és szurkolnak neki és a csapatnak.

Lili a nyári szünetet sem tölti tétlenül, jelenleg a tanulás tölti ki idejét, érettségi után a Testnevelési Egyetemen szeretné folytatni tanulmányait és hasznos tagja akar lenni a romániai junior Európa-bajnokságon részt vevő nemzeti csapatunknak is.

– Aztán pedig csatlakozom életem első felnőtt csapatához és teljes erőbedobással megkezdjük a felkészülést a következő szezonra. Szeretnék sokat tanulni az új edzőmtől és a tapasztaltabb játékostársaktól. Fontos a fejlődésem szempontjából, hogy az eddig megszokott kemény edzésmunkát folytassam, aminek eredményeképpen remélem sok játéklehetőséget kapok. Szeretnék stabil tagja lenni a csapatnak, emellett hosszabb távon természetesen a válogatottság is szerepel az álmaimban.

A szintén 19 éves Kovalcsik Bianka úszóként kezdte sportolói pályafutást, amit elmondása szerint nagyon szeretett. Első osztályos korában azonban elkísérte nővérét egy kézilabda edzésre és nagyon megtetszett neki. Egy darabig a két sportágat párhuzamosan művelte, aztán végül a kézilabda mellett döntött. A Ferencváros játékosaként csapatával részt egy NEKA kupán, ahol felfigyeltek tehetségére és meghívták a felkészítő táborba. Általános iskolai tanulmányait még Budapesten fejezte még be, középiskolában azonban már Balatonbogláron járt és jelenleg a szóbeli érettségire készül.

– Nagyon örültem a Kisvárda megkeresésének, boldog vagyok, hogy továbbra is az élvonalban játszhatok. Hasznos tagja akarok lenni a csapatnak, szeretnék minél többet fejlődni, ezért mindent meg is fogok tenni.

Nem lesz számára ismeretlen a kisvárdai öltöző, hiszen Gém Lénával és Szabó Lilivel csapattársak voltak, Bucsi Lilivel, Makó Zoéval pedig a korosztályos válogatottakban szerepelt együtt.

Lilihez hasonlóan Bianka is nagy hangsúlyt fektet a tanulmányaira, érettségi után a Testnevelési Egyetem edzői szakán szeretne tovább tanulni.

Szabadidejét legszívesebben párjával, családjával és barátaival tölti, de előkelő helyet foglal el szívében kutyája, Maya is.