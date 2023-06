A Kisvárda Master Good második nyári igazolása is olyan játékos, aki kötődik Kisvárdához és a régióhoz. A 20 éves kapus, Kovács Marcell nyíregyházi születésű és záhonyi származású, U14-es korában volt kisvárdai játékos. Azóta megjárta Diósgyőrt és a Ferencvárost is, a Fradiban játszott az U17-es és az U19-es csapatban, szerepelt a zöld-fehérek NB III-as tartalékcsapatában, a 2021-es tavaszi szezonban pedig ötször ült a kispadon a zöld-fehérek NB I-es mérkőzésein, először éppen Kisvárdán, a 0–0-ra végződött bajnokin, majd a következő héten, az Újpest ellenin (3–0), amikor az FTC bebiztosította bajnoki címét.

Az előző, 2022-2023-as szezonban a Fradi égisze alá tartozó, NB II-ben szereplő Soroksár játékosa volt, 21 mérkőzésen védett a végül ötödik helyen végzett „Soriban”, amelynek éppen a jól siketült bajnoki évzárás idején vált alapemberévé.

– A közeli Záhonyból származom, a mostani szerződésaláírásomat egyfajta hazatérésnek tekintem – mondta mosolyogva kisvárdai szerződése megkötése után Kovács Marcell. – Utánpótláskorú játékosként védtem is Kisvárdán, persze, akkor mások voltak a körülmények, a mostani állapotoktól le vagyok nyűgözve. Nézőként jártam már a kisvárdai stadionban, illetve itt lehettem először tagja a Fradi meccskeretének. Ez is sorsszerű, az álmom pedig az, hogy kisvárdai színekben védhessek az első NB I-es meccsemen is. Mivel pályára nem léptem a Fradiban, bajnoki aranyérmem sincs, illetve mégis, hiszen akkori csapattársamnak, Somáliának már a harmadik elsősége volt a Fradi színeiben, így nekem adta az érmét, amit azóta is féltve őrizgetek. A felkészülés során szeretném igazolni, hogy helyem van a csapatban, és nemcsak a fiatalszabály adta lehetőség révén pályára lépni. Soroksáron a bajnoki hajrában jól ment a védés, ott szeretném folytatni, ahol abbahagytam.