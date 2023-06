Nem túlzás, tény: az Ultra-Trail Hungary Magyarország legnépszerűbb ultratávú terepfutó versenyének számít. A közkedvelt sporteseményen több táv közül is választhatnak a mindenre elszánt futók, a leghosszabb táv 112 kilométer. A rendezvény központja Szentendre, az útvonal a Pilis és a Visegrádi-hegység ösvényein halad. Az idei Salomon UTH-ra 34 országból 1340 regisztráció érkezett, közülük 231 volt külföldi. A verseny nagyságrendjére jellemző adat, hogy több mint 300 önkéntes segítségével bonyolították le. Aki célba ért, a helyezésétől függetlenül jóleső érzéssel gondolhatott vissza a teljesített távra. Az „elsőbálozók” pedig garantáltan a visszatérés vágyával nyugtázták a rendezvényt.

Ezúttal két új táv debütált: a Salomon Vertical 500 és a Twin Peaks Trail. Az előbbi egy 2.3 kilométeres uphill, az utóbbi pedig az útvonal utolsó 22 kilométerén fut végig, így a rövidebb távok kedvelői is belekóstolhattak az UTH élménybe. A nyíregyházi ifj. Belus Tamás (aki a skyrunning világbajnokságon is reprezentálta Magyarországot) természetesen a 112 kilométeres távot teljesítette, és ezúttal is rengeteg új tapasztalatot, élményt szerzett. A különleges befutó pedig a hab volt a tortán.

– Én is megerősítem, hogy ez az ország legnépszerűbb és legnagyobb presztízsű terepultrája. Egyike annak a két versenynek, amin évek óta minden esztendőben biztosan ott vagyok. Ezúttal már hat távra lehetett nevezni, ebből a 112 km-es klasszikus UTH táv, 4400 méter szintemelkedéssel, keresztül-kasul a Pilis és a Visegrádi-hegység tájain. Hétszer rendezték meg 2015 óta (2020-ban és 2021-ben a pandémia miatt elmaradt), és én mind a hét alkalommal célba is értem, ilyen sorozattal csak négyen büszkélkedhetünk. Korábban kétszer dobogóra állhattam (2018-ban harmadik, 2019-ben első lettem), tavaly csak percekkel csúsztam le a top háromról. Bár az idén egy kisebb térdsérülés akadályozta a felkészülés utolsó heteit, ennek ellenére nagyon vártam a versenyt, és bizakodtam a jó eredményben. A leghosszabb távon a tehetséges fiatalok mellett magasan jegyzett külföldi futókkal is meg kellett mérkőznünk. Ez annyira jól sikerült, hogy végül az első öt helyezett mind magyar futó volt, és a lányok között is magyar győzelem született, aminek személy szerint nagyon örülök.

Ifj. Belus Tamásból úgy dőlt a szó, mint amilyen energikusan szedi a lábait hegyen-völgyön át.

– A rajt éjfélkor volt a szentendrei belvárosban, ez mindig hangulatos. Én az első sötét, fejlámpás órákat nagyon szeretem. Hajnalban ért a mezőny eleje féltávhoz, ekkor az 5-6. helyen haladtam a cseh Jan Mrazekkel. Ahogy egyre melegebb lett, úgy értékelődött fel a hűtés, a folyadék és kalóriabevitel szerepe is. A feleségemmel, Lizával igyekszünk olyanok lenni, mint a Forma 1-es csapatok a kerékcserénél, semmi felesleges mozdulat, minden előre le van beszélve. A 90. km körül szakítottam le Jant, és egy rövid oda-vissza szakaszon egy pillanatra a harmadik helyezett Puskás Mátét is sikerült meglátni. Máté előnye ekkor már 10 perc volt, nem is igazán számítottam rá, hogy beérhetem. Meg is lepődtem, amikor pár km-rel a cél előtt megláttam a közeledő alakját. Az utolsó km-eken egymást űzve, hajtva, segítve futottunk, és a célegyenesben az egymás iránti tiszteletünket közös befutóval fejeztük ki, így végül holtversenyben mindketten harmadik helyezést értünk el. A 12 óra 16 perces célidőm az eddigi legjobb eredményem itt, és így már harmadjára állhattam dobogóra az UTH-n, ezt sem mondhatja el magáról senki más a férfi mezőnyben.

A győztes a 21 éves szupertehetség, Klucsár Marcell lett, a második helyen a szintén csak 30 éves Dittrich András végzett.

– Egyre nehezebb velük 43 évesen felvennem a versenyt, de most is sikerült, talán ezért örülök még a 2019-es győzelmemnél is jobban ennek az eredménynek. Az idén kezdtem el a futóedzői pályafutásomat, és három tanítványom is indult a versenyen, ez külön izgalmat adott a hétvégének. A nyíregyházi Pivnyik László a 22 km-es távot teljesítette a tervezett 3 órán belül, míg a budapesti Leskó Balázs a 26., a dorogi Sárdi Tamás pedig az előkelő 8. helyet szerezte meg a 112 km-es távon. Nagyon büszke vagyok rájuk! Túl sok pihenést most sem adtam magamnak: hamarosan irány Salzburg és a Mozart100 (105km, +5000m szintemelkedés), augusztus végén pedig az UTMB-TDS (145km, +9100m szintemelkedés). Nagyon várom már őket – zárta gondolatait ifj. Belus Tamás

LTL