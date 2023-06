Kőbánya és Szombathely után a szabolcsi vármegyeszékhely a harmadik állomása a sorozatnak. Több korosztályban hirdetnek majd győztest, a találkozókat pedig ezúttal is a Kossuth téren rendezik. Az eseményt a Vármegyei Kosárlabda Szövetség is támogatja.

Vonzó helyszín Nyíregyháza

– Ez a negyedik alkalom, hogy segítjük a rendezést, és ez a negyedik alkalom, hogy ekkor ünnepeljük a Vármegyei Kosárlabdázás Napját – mondta el az esemény szerdai sajtótájékoztatóján Szobi Dániel a vármegyei szövetség ügyvezetője. – A csapatoknál a nevezési díj felét mi álljuk, kivétel persze a kenguru korcsoport, hiszen ott ingyenes a részvétel. Nevezni csütörtök éjfélig lehet, így továbbra is várjuk a jelentkezéseket online, illetve a Continental Arénában Csizmadia Leventénél. Idén is bízunk abban, hogy mi lehetünk a sorozat legtöbb csapatát felvonultató helyszíne. Vonzó tény, hogy Nyíregyháza a széria egyetlen kelet-magyarországi állomása, de általában külföldről is érkeznek hozzánk.

Hazánkban 1993-ban rendezték meg először az utcai kosárlabda bajnokságot. Akkor még egy helyszínen, de hatalmas sikerrel. Azóta a helyszínek száma növekedett, minden évben több és több csapat vesz részt a versenyeken, és ma már hazánk legnagyobb szabadidősport-eseményének számít. Nyíregyháza évek óta az egyik kiemelkedő házigazdája a sorozatnak.

– Reméljük, hogy jó idő lesz, hiszen az az alapja a kinti kosárlabdázásnak – folytatta Dr. Mohácsi Máté a Hübner Nyíregyháza BS ügyvezető igazgatója. – A Streetball egy kiváló kikapcsolódási forma, remek közösségépítő program, persze mindemellett az sem másodlagos, hogy a győztes csapatok kvalifikálnak a budapesti nagydöntőre, ahol értékes nyeremények várják a résztvevőket. Természetesen sokan ott lesznek szombaton a Kossuth téren a Blue Sharks játékosai közül is, mint asztalszemélyzet vagy játékvezető. Ez a kosárlabda ünnepe, amikor az egész nap csak a kosárlabdázásról szól. Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a sportot és legfőképpen a kosárlabdázást.

Ezúttal sem maradhat el a zsákolóverseny

A nap során számos kiegészítő program is várja az érdeklődőket, így lesz dobó és zsákolóverseny is.