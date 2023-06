A Marso Tenisz Centrum az egyesület életének egyik, ha nem a legfontosabb hetén van túl. Június 4-től múlt vasárnapig rendezték meg a Nemzetközi Teniszszövetség (ITF) égisze alá tartozó férfi World Tour-sorozat nyíregyházi versenyét. Az Marso TC először szervezett ilyen rangos viadalt.

A 15 000 dollár összdíja­zású verseny főtáblájára 32 játékos fért fel, a selejtezőn pedig 64-es tábla volt. A nevezők között jelenleg a legmaga­sabban rangsorolt játékos a svéd Dragos Nicolae Madaras volt, aki a 213. ­helyezett az ATP világranglistáján.

A több mint tíz magyar játékos között nyíregyháziaknak szurkolhattunk: Juhász ­Bence – aki a Marso Tenisz Centrumban kezdte pályafutását – Pál Noellel együtt a ­főtáblán kezdett, míg ­Závaczki Milán és Závaczki Martin (Marso TC-s versenyzők) a selejtezőben kaptak lehetőséget. Sajnos mindannyiuk számára az első meccsükön ért véget a torna. Szégyenkezni nincs okuk, ugyanis erős mezőny gyűlt össze, összesen 23 ország teniszezői jelentek meg Nyíregyházán.

A szervezőknek és a pályamunkásoknak sem volt könnyű feladata, hiszen a torna majdnem mindegyik napján szakadt az eső, mégsem volt nagy csúszás a programban, a terveknek megfelelő ütemben fejeződött be a torna, ráadásul kifogástalan körülmények között.

Döntőben Fajta Péter és a svéd Madarassal csapott össze. Az izgalmas játék megmozgatta a környék teniszkedvelőit, hiszen az 1-es pálya újonnan kialakított lelátója színültig megtelt. Összességében színvonalas mérkőzést láthattunk, a meccsen nagy szerepet kaptak a játékosok adogatásai. A meccs elején sok ki nem kényszerített hibát ütöttek mindketten, de utána belejöttek a játékba, idővel rengeteg ásszal és nyerővel a közönséget is elkápráztatta a két játékos. Végül 6:3, 6:2-re a 21 éves magyar teniszező nyert, ezzel idei harmadik tornagyőzelmét aratta.

A párosdöntőt a német Jakob Schnaitter és Kai Wehnelt duó nyerte, miután visszalépett a svéd Dragos Nicolae Madaras és a román Calin Manda páros utóbbi sérülése miatt.

– Az időjárással annyi szerencsénk volt, hogy még szép időben lejátszották a selejtezőket – értékelte a tornát kérésünkre Poroszka Norbert versenyigazgató. – A több mint száz mérkőzés felét a torna ezen szakaszában bonyolítottuk le. A keddi programot halasztottuk. Szerdán már csak három pályán folytatódtak volna a küzdelmek, ezt hat pályán megcsináltuk. Később volt még esőzés, de a pályamunkások megfelelő körülményeket varázsoltak. Hétvégére aztán javult az időjárás, így szerencsére befejezhettük a tornát.

Külön öröm, hogy magyar versenyző nyerte meg a rangos nemzetközi viadalt.

– Fajta Péter 621. az ATP ranglistáján, döntőbeli ellenfele, a svéd-román kettős állampolgár Madaras 213. Ez alapján mindenki azt várta, hogy a svéd diadalmaskodik, de Fajta brékhátrányból visszajött, a második szettben pedig lemosta az ellenfelét. Hazai közönség előtt ez nagy siker, ráadásul 15 ranglista pontot szerzett, amivel négyszáz alá is bejöhet a ranglistán – tette hozzá a versenyigazgató.

Poroszka Norbert már a torna előtt is úgy fogalmazott, szeretné, ha hagyománnyá válna a Marso-Nyír1 Open. A visszajelzések alapján sikeres volt az első rendezés, ami biztató a jövőre nézve.

– A sportolók elégedettek voltak a szervezéssel, sikerült számukra megfelelő körülményeket biztosítani – összegzett Poroszka Norbert. – Nagyon sok szálláslehetőség van Nyíregyházán, a városi stadion teniszlétesítménye is bőven meghaladja egy ilyen torna alapelvárásait. A Marso stábja mindenben tudott segíteni a teniszezőknek, volt példa utazás-, és szállás-szervezésre, valakit elvittünk szemészeti vizsgálatra - mindenre azonnal találtunk megoldást. A hazai szövetség mindig üdvözli, ha van ilyen kezdeményezés. Az ITF a közösségi oldalain megosztotta az eredményeket, illetve az élő közvetítést. Ez is javítja Nyíregyháza helyzetét, ha akarunk a jövőben ilyen versenyt rendezni, márpedig ez a célunk. Szeretnénk legalább egy ilyen tornát szervezni jövőre, és akár egy ITF-juniorversenyt is rendezni, ami nem pénzdíjas, viszont a nyíregyházi utánpótlás-nevelést az támogatná a legjobban.

A „bemutatkozás” tehát sikeres volt, várjuk a folytatást!

Tenisz: ITF Men’s World Tennis Tour, Nyíregyháza

Egyes, döntő

Dragos Nicole Madaras (svéd, 1.)–Fajta Péter (magyar, 7.) 3:6, 2:6

Páros, döntő

Jakob Schnaitter, Kai Wenhelt (németek, 1.)–Dragos Nicole Madaras, Calin Manda (svéd, román) – Utóbbi páros Manda sérülése miatt visszalépett, a németek nyertek