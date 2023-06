– Akik ismerik a céget azok tudják, hogy az első strandröplabda fesztivál 2012-es kezdése óta nagyot nőtt a cégünk. Ez természetesen számunkra fontos, de szeretnénk, hogy a városlakók is érezzék azt a fajta szociális támogatást amit nyújtunk – fogalmazott a szerdai sajtótájékoztatón Ingo Heerdt a Hübner-H Kft. ügyvezető igazgatója.

A négynapos esemény nemcsak a versenyről szól, hanem esténként különböző gálamérkőzésekkel színesítik a programot a szervezők. Így például Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalának csapata a szervező, Hübner-H csapatával méri össze tudását a június 29-i megnyitót követően, majd este a városi fenntartású intézmények barátságos mérkőzései következnek. A péntek reggel kezdődő Beach Volleyball in the City amatőr strandröplabda verseny első napját követően, késő délután, a megye felkért sportcsapatai „küzdenek” meg egymással, így eshet meg, hogy például a teniszesek strandröplabdáznak a kosarasokkal. Izgalmasnak és mindenképpen szórakoztatónak ígérkeznek az esti gálamérkőzések valamennyi napon. Szombaton tovább folytatódik a verseny, majd a város és a megye nagyobb multinacionális vállalatai játszanak a Hübner-H’ Champions keretén belül. A vasárnapot egyrészt a családoknak szentelik a szervezők, hiszen először rendezik meg a családok számára meghirdetett strandröplabda versenyt. A napot pedig egy igazi profi gálamérkőzéssel zárják a szervezők, amelyen a magyar és román válogatott röplabdások játszanak majd egymás ellen.

A nyíregyházi lakosok és a verseny alatt a városba érkező turisták körében igen népszerű az esemény, hiszen a szervezők igazi beach hangulatot varázsolnak nyár közepén a város központjába. A jó hangulatról kedvelt és ismert helyi DJ-k gondoskodnak.

- Szórakoznak azok akik játszanak, és szórakoznak azok is akik nézik. Mindenkit arra buzdítok, hogy látogasson ki csütörtöktől vasárnapig az eseményre, mert ez a nyár legvidámabb sportrendezvénye - mondta Molnár Árpád, a szervező Prestito Kft. ügyvezetője.