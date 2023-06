Az NB III.-as bajnokság új lebonyolítása már ismert és a csapatok is elkezdték a felkészülést az új évadra, vagyis, ha úgy vesszük, már véget is ért a nyár és ráfordulunk a következő idényre.

A mögöttünk hagyott szezonban a nyolcadik helyen végzett Sényő-Carnifex FC egymást követő hatodik harmadosztályú idényére készül.

– Hétfőn kezdtük meg a felkészülést, az alapozás alatt végig napi egy edzéssel készülünk, de nem mindig lesz labdás tréningje a játékosoknak, tervezünk erdei futást is – vázolta fel a programot Imrő László, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a sényői csapatot. – Hétvégén már meccset játszunk a Spartacusszal. Jövő hét szombaton a DVSC II.-höz utazunk Debrecenbe, az azt követő szerdán a Tarpával találkozunk Sényőn, majd szombaton Hajdúnánáson lépünk pályára. Reméljük, jó idő lesz és csapatépítő keretein belül a strandon maradhatunk.

– A negyedik héten már picit visszább veszünk az terhelésből, próbáljuk frissíteni a fiúkat – folytatta a tréner. – Szándékosan péntekre tettük a főpróbát, hogy a bajnokság előtti hétvége szabad maradjon. Az utolsó meccsen a Kemecsével játszunk, ellenfelünk nagyon korrekten belement abba, hogy a sorsolástól függően jelöljük ki a helyszínt: ha hazai pályán kezdünk, akkor ők jönnek, ha idegenben, akkor mi megyünk. Az ötödik héten már bajnoki ritmusban végezzük a munkát.

A szakmai stáb állandó, a játékoskeretben viszont voltak és lesznek is még távozások a nyáron. Korábban hivatalossá vált, hogy Bodó Gábor mellett Toldi András és Fenyőfalvi Dávid is máshol folytatja. Középhátvéd pozícióba nem akármilyen új játékost talált az egyesület, ugyanis hat év után – mondhatjuk – hazatér Úr László. A 35 éves védő több ízben volt nevelőklubja, a Nyíregyháza Spartacus játékosa, a Kaposvárral három osztályt is megjárva az NB I.-ben is szerepelt, az előző két idényben pedig a Kazincbarcika futballistája volt. Az MLSZ adatbankja szerint a Borsod vármegyei együttesnél az NB III.-ban és az NB II.-ben összesen 67 alkalommal kezdőként kapott lehetőséget, emellett a 2021–2022-es szezonban a Magyar Kupában hatból ötször az első sípszótól a pályán volt.

– Úr László leigazolása már hivatalos és egy játékossal még tárgyal a klubunk. A Szpari elleni felkészülési mérkőzésen lesznek próbázók a csapatban, valamint a fiatalszabálynak kell még megfelelnünk, ebben az ügyben is tesz lépéseket a vezetőség – árulta el az edző.

A Szpari–Sényő találkozót szombat 10.30-kor Örökösföldön rendezik.