A közelmúltban befejeződtek az utánpótlás bajnokságok, a Kisvárda Master Good SE ifjúsági csapata története legjobb helyezését elérve a negyedikként végzett az NB I. Keleti csoportjában. Ezzel a teljesítménnyel felülmúlták az előzetes várakozásokat. Ennek a szereplésnek már ősszel voltak jelei, a csapat legyőzte a Váci NKSE együttesét, valamint döntetlent játszott a Ferencvárossal és Debrecenből is egy ponttal tért haza. Tavasszal aztán erre is sikerült egy lapáttal rátenniük, az első nyolc mérkőzésüket, köztük a Praktiker-Vác ellenit zsinórban megnyerték. Ez a szép széria a Ferencváros otthonában szakadt meg. A mögöttük hagyott szezonról az együttes edzőjét, Dévényi Jánost kérdeztük.

– Az előz szezonban sokan távoztak, illetve „öregedtek” ki a csapatból, ezért óvatos várakozással vártuk a bajnokság kezdetét. Előzetesen a harmadik és nyolcadik hely közé vártuk a csapatot, annak tudatában, hogy a Fradi, a Debrecen, valamint a Praktiker-Vác évek óta kiemelkedik a mezőnyből. Ehhez képest volt egy időszak, amikor felcsillant annak a lehetősége is, hogy dobogón végezhetünk. Sikerünk alapja a kemény védekezésünk volt, mi kaptuk a bajnokság során a legkevesebb gólt, alig több mit hatszázat, ennél valamivel többet kapott a Fradi, a többiek mind hétszáz fölött voltak – kezdte értékelését Dévényi János. – Kellemes meglepetést okozott a csapat, mert az elejétől fogva jól összeálltunk, mint említettem a védekezésünk szinte végig rendben volt és olykor tetszetős támadójátékkal játszottuk le a szezont. Stílusunkat erősen meghatározta a létszámunk, nem voltunk túl sokan, így a játék lassítására törekedtünk és ennek is tudható be, hogy a negyedik legkevesebb gólt lőttük a mezőnyben. Végig volt tartása a csapatnak, a Fradi ellen szaladtunk csak bele egy nagyobb vereségbe, a többi vesztes meccsünk 4-5 gólos volt legfeljebb. Hazai pályán különösen erősek voltunk, csupán két csapat távozott innen győzelemmel, a Debrecen és még ősszel a Békéscsaba, ez utóbbi fájó pontja a szezonunknak, de annak is megvoltak az okai – zárta Dévényi János. – Lesznek ugyan távozóink, de a belső négyesünk együtt marad és a serdülőktől felkerülők egy ismert rendszerbe kerülnek bele, így bizakodva várjuk a következő szezont – tette még hozzá.

A csapat most jól megérdemelt pihenőjét tölti, a hathetes felkészülést pedig július végén kezdik meg.