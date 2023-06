Június közepétől új vezetőedzője van a Nyíregyháza Spartacusnak – mint arról korábban mi is beszámoltunk, a felkészülést már Tímár Krisztián irányításával kezdte meg a másodosztályú labdarúgócsapat. A korábbi válogatott futballista több évet játszott Angliában, itthon megfordult többek között a Ferencvárosban és a Videotonban, sőt, a 2004–2005-ös idényben Nyíregyházán is. Edzőként Székesfehérváron állt először munkába, irányította az U18-as és az U19-es válogatottat, az előző idény márciusáig pedig az NB II.-es ETO FC Győr vezetőedzője volt. Immáron az a feladata, hogy jó irányba terelje a Szparit.

– Ambícióval tele érkeztem, örülök, hogy újra dolgozok és én kaptam meg a lehetőséget, hogy feljebb vezethetem a csapatot – mondta el lapunknak Tímár Krisztián. – A város nem teljesen ismeretlen, hiszen futballoztam már itt, igaz, azóta nagyon sokat változott az előnyére, hogy mást ne mondjak, a stadion is megújul.

Sajnos nem mondhatni, hogy a 43 éves mester a „tutiba ült bele”, hiszen a Spartacus az elmúlt években több edzőváltáson esett át, a mögöttünk hagyott szezonban pedig osztályozón harcolta ki a bennmaradást. A trénert mégsem ijesztette meg a sikertelen közelmúlt.

– A megállapodás előtt sokat beszéltem Fekete Tivadar sportigazgatóval és Révész Bálint elnök úrral, elmondták az elképzeléseiket, ami tetszett. Kihívást láttam a feladatban, így bátran belecsaptam – szögezte le.

Munka tehát van bőven, így a piros-kékek nem is tétlenkedtek sokat, alig több mint két héttel az utolsó tétmeccset követően megkezdték a felkészülést a következő évadra.

– Elmondtam a játékosoknak, hogy jön egy új szezon, tiszta lappal kezdhetünk. Persze, egyáltalán nem ideális, hogy ilyen rosszul szerepelt a csapat, de fel kell emelni a fejeket – tette hozzá Tímár. – Nem elég az eddigi munkát beletenni, többre van szükség. Azt várom, hogy a rend, a fegyelem és a hozzáállás maximális legyen. Ha megvan a pozitív mentalitás, akkor elindulunk felfelé. A középtávú célunk az, hogy jó focit lásson a közönség. Labdával és labda nélkül is nagyon kezdeményező együttest szeretnék látni, amely próbál dominálni. Szeretem, ha sokat fut a csapatom, amely agresszívan védekezik, megbecsüli a labdát és gólra törően játszik. Rövid távon, vagyis a felkészülés első heteiben szeretném minél alaposabban megismerni a keretet és egyben megállapítani, hogy milyen posztokon van szükség erősítésre.

A szakember azt is elmondta, hol szeretne változtatni a csapaton.

– Szeretnék egy kis vérfrissítést a keretben – fogalmazott. – A háttérben keményen dolgozunk, hogy minél jobb játékosokkal erősítsük meg a csapatot, elsősorban a középpályán és a védelemben. Ezekben a csapatrészekben is vannak jó játékosaink, de a csapat picit eltolódik a támadók irányába – ott már talán túlkínálat is van. Ezt szeretnénk kiegyensúlyozni és hátrébb is olyan futballistákat foglalkoztatni, akik sokat futnak és ügyesek a labdával is.

Az elmúlt napokban az is nyilvánossá vált, mely csapatokkal játszik felkészülési mérkőzést a Szpari. Szombaton a Sényő érkezik Örökösföldre, július 7-én Mezőkövesden, az azt követő szerdán Kazincbarcikán vizitálnak a nyíregyháziak, 15-én a Karcagot látják vendégül, majd 23-án ismét Kövesden lépnek pályára.