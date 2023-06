Bár a játékosok az osztályozó után két hét szabadságot kaptak, a Nyíregyháza Spartacus vezetése számára szó nincs pihenőről, sőt! Folyamatosan egyeztetnek a keretet illetően, és a jövő héten több szerződést is aláírhatnak. Egy kontraktusra viszont már aláírás került: eldőlt, hogy Tímár Krisztián lesz a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője.

A tréner nem ismeretlen a Szpari szurkolók számára, a 2004-2005-ös idényben játszott Nyíregyházán az élvonalban a Détári Lajos irányította gárdában. Később a Ferencvároshoz igazolt, majd öt évig Angliában légióskodott. A Plymouthban 82 bajnokin lépett pályára – ahol volt az év játékosa is - , de futballozott az Oldhamben is. Külföldön Finnországban és Vietnámban játszott még, idehaza pedig a Videotonban, Siófokon és Szegeden is futballozott, négy alkalommal pedig a válogatott mezét is magára ölthette! Edzői karrierjét Székesfehérváron kezdte, majd Magyarország U19-es válogatottját irányította, legutóbb pedig az ETO vezetőedzője volt.

- Nagyon megtisztelőnek tartottam a megkeresést, jó emlékek kötnek a Nyíregyháza Spartacushoz, szerettem itt játszani a régi stadionban. Örömmel látom, hogy most egy modern, korszerű stadion épül, a mi feladatunk az lesz, hogy vonzóvá tegyük azt játékunkkal a szurkolók számára. Nagyon várom már a munkát, mert olyan eddig még nem volt pályafutásom során, hogy ott lehetek vezetőedző, ahol egykoron futballoztam is - mondta Tímár Krisztián.

Az új vezetőedző tudja, hogy nagyok az elvárások a csapattal szemben a szurkolók részéről.

- Szeretem a kihívásokat, többször vágtam bele olyan munkába, ami nehéznek tűnt, de alkalmasnak tartom magam és a stábot arra, hogy meghatározó legyen a gárda az NB-II-ben. Olyan játékot szeretnénk látni a pályán, amelyhez elengedhetetlen a nagy munkabírás, az a cél, hogy a Szpari fegyelmezett, intenzív, győzelemre játszó együttes legyen. Egykori védőként tudom, hogy nincs támadás védekezés nélkül, ezért fontos, hogy a védelmet stabilizáljuk, de mindenkinek feladata van a csapatban, és nem deffenzív játékot várok. Szeretem, ha a csapataim agresszívan futballoznak, sok labdát szereznek, ehhez sok futásra és letámadásra lesz szükség. Azt akarom, hogy a játékosok harapjanak, éhesek legyenek a sikerre, úgy játsszanak, amire a közönség is vevő. Remélem egy hullámhosszra kerülünk a szurkolókkal, és a csapat mögé állnak – tette hozzá Tímár Krisztián.

Az is eldőlt, hogy Tímár Krisztián segítője másodedzőként Szalai Tamás lesz. A szakember több mint kétszáz meccset játszott az élvonalban, majd Fehérváron dolgozott másodedzőként 2018-tól külföldi edzők mellett, 2021-ben pedig a Vidi megbízott edzője is volt.

- Nincs mit szépíteni a dolgokon, a hátunk mögött egy olyan szezon van, mely nem ismétlődhet meg újra. Mindenkinek megvan a saját területén a felelőssége. Ez az átigazolási szezon viszont lehetővé teszi, hogy mi alakítsuk ki a keretet, úgy, ahogy szeretnénk. Tímár Krisztián mellett szólt, hogy fiatal, energikus szakember, Győrben bizonyított, ahol a mezőny legfiatalabb átlagéletkorú csapatát irányította. Évekig játszott Angliában, az ottani tapasztalataiból is sokat profitálhatunk, az edzésein az ott tanultakat is hasznosítja. Fontos lesz, hogy mind a csapat, mind a stáb harmóniában legyen. Folyamatosan tárgyalunk játékosokkal is, és több labdarúgóval közel állunk ahhoz, hogy szerződést kössünk – mondta Fekete Tivadar sportigazgató.

A Szpari a jövő hét második felében kezdi a felkészülést a következő idényre.