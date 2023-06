Balogh Vilmos után, aki a 2004-es athéni olimpián képviselte megyeszékhelyünket, Kovács Richárd személyében 2024-ben ismét lesz nyíregyházi öklöző az ötkarikás játékon.

Európa-bajnoki bronzérmes bokszolónk a litván Andriejus Lavrenovas és az örmény Narek Hovhaniszjan legyőzésével jutott nyolc közé, ahol a szerb Alekszej Szendrikkel mérkőzött az elődöntőbe jutásért, amely egyben párizsi olimpiai kvótát ért. Kovács az eddigi meccsein roppant meggyőző volt, így a csapat edzőinek és a szövetség vezetőinek egyöntetű véleménye volt, hogy a szerb bokszolót is le tudja győzni. Ricsi aztán igazolta a „papírformát” és egyhangú pontozással győzött, s ezzel megváltotta párizsi repülőjegyét.

– Ezért kezdtem el ezt a sportot és most sikerült megszereznem az olimpiai kvótát, nagyon örülök – mondta az MTI-nek a meccs után a 25 éves sportoló. – Nagyon hosszú, hat hónapos felkészülés eredménye ez a siker, ez alatt alig láttam a családomat, a kisfiamat, ami nagyon nehéz volt, de most úgy érzem, megérte. A fiamnak szeretnék példát mutatni, köszönöm Istennek, hogy sikerült!

A testnevelő tanárként dolgozó magyar kisváltósúlyú versenyző arról is beszélt, a szerdai győzelem kulcsa az volt, hogy sikerült kilenc percen át koncentráltnak maradnia és be tudta tartani a taktikai utasításokat.

– Edzőmmel, Nagy Lajossal feltérképeztük a mai ellenfelemet, a taktikánk jól működött. Úgy érzem, hogy végig a kezemben volt az irányítás és az történt, amit én akartam. Ez a pontozáson is látszott – nyilatkozta elégedetten Kovács Richárd, akinek egy kisebb holtponton is sikerült átlendülnie. – A harmadik menet elején volt egy kis nehézségem, akkor fizikálisan és fejben is jött egy pici holtpont, de ezen sikerült túllépnem.

– Voltak ugyan izgalmas momentumai a mérkőzésnek, de végig Ricsi akarata érvényesült, ő irányított, az ő akarata érvényesült. Tudtuk, hogy ellenfele erőlteti a belharcot, verekedik, dulakodik, ezt kellett elkerülni, hogy ne tudja Ricsi tiszta bunyóját elrontani. Úgy érzem, ezt a mérkőzés 90 százalékában sikerült elérnünk, így nyugodtan vártuk az eredményhirdetést. Ezzel a győzelemmel nagy álmunk teljesült – fogalmazott a Hír TV riporterének Kovács Richárd edzője, Nagy Lajos.