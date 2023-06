A közelmúltban a törökországi Antalyában rendezték a strandkézilabda European Beach Tour (EBT) döntőjét, amelyre a kontinens klubcsapatai az év közben gyűjtött pontjaik alapján kaptak meghívást. A török homokon 14 férfi és 14 női csapat versengett az érmekért és a helyezésekért. A hölgyek mezőnyében indult kapujában a Kisvárda Master Good SE hálóőrével, Mátéfi Dalmával az OVB Beach Girls alakulata is. A csapatok hétfős csoportokban csütörtökön kezdték meg a küzdelmeket. Dalmáék beragadtak rajtnál, az első találkozójukon két játszmában kikaptak spanyol ellenfelüktől, majd a lengyelek ellen a rávezetésben maradtak alul.

A nap utolsó összecsapásán aztán legyőzték a holland hölgykoszorút. Másnap beindultak, sorrendben a dán, a holland, végül a német csapatot is két vállra fektették, így csoport harmadikként várták a további küzdelmeket. A szombati negyeddöntőben igazi magyar rangadó várt rájuk a Szentendrei NKE ellen, akiket nagy csatában, szétlövéssel ütöttek el a továbbjutástól. Vasárnap már a döntőbe jutás volt a tét, a spanyol CATS A.M. Team Almeria várt rájuk. Az első szettet megnyerték, a másodikat szoros csatában elveszítették, a szétlövésben azonban a hispánok bizonyultak jobbnak, így délután a bronzéremért szálltak harcba a holland Westsite Amsterdam ellen. Az első szettet a hollandok egy, míg a másodikat Dalmáék nyerték két ponttal. Így a döntés a szétlövésre maradt, amelyben a hollandok kevesebbet hibáztak, ezzel az OVB Beach Girls a negyedik helyen végzett.

– Nehezen rázódtunk bele, talán az is lehetett az oka, hogy viszonylag keveset tudtunk együtt gyakorolni, mert sokunknak még ott volt a terembajnokság. A folytatásban aztán összeálltunk, olykor a szerencse is mellénk szegődött és hoztuk a hátralévő négy csoportmeccsünket. Ettől lendületbe jöttünk és a negyeddöntőben sikerült legyőznünk a szentrendrei csapatot. Nagyon sajnáltuk, hogy az elődöntőben kikaptunk, pedig jól kezdtünk. Uraltuk az első szettet, a folytatásban aztán rengeteg lehetőségünk volt, hogy megnyerjük a mérkőzést, de sajnos nem éltünk ezekkel. Következett a szétlövés, amely mindig lutri, abból ezúttal nem mi jöttünk ki jobban. A bronzmeccs nagyon szoros volt, a végjátékot azonban a hollandok bírták jobban fejben. Előzetesen a dobogót tűztük ki magunk elé célnak, így kicsit csalódottak vagyunk. Valamelyest kárpótolt bennünket a gyönyörű, igazi strandkézilabdás idő és a szép tengerparti helyszín, ahol felépítették a pályákat – mondta Mátéfi Dalma, aki a végén azt is elárulta, hogy konkrét programja nincs a szünidőre, inkább majd sodródik az árral. Ami azonban biztos, hogy meglátogatja nagymamáját Erdélyben.