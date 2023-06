A Budapest Cowbells 2 ellen egyértelműen az volt a célja a Levelek Spartansnak, hogy megőrizze makulátlan mérlegét. A párharc esélyesének a szabolcsiak tűntek, hiszen a kolomposok a keleti csoport ötödik helyén szerénykedtek.

Mindezek ellenére nem adta magát könnyen a fővárosi gárda, a futások, illetve az elkapások levédekezése ugyanis nem kevés fejtörést okozott a védelemnek. Egy mezőnygóllal meg is szerezte az első drive-ból a vezetés a vendég együttes. Szerencsére a válaszra sem kellett túlságosan sokat várni egy interceptiont követően jött a touchdown, majd a sikeres kétpontos. A Cowbells ezután faragott hátrányán, de TD-t továbbra sem szerzett, hanem második alkalommal is a póznák közé rúgta a labdát. A hazai támadósor egyébként döcögősen kezdett, hiszen kétszer is eladta a labdát, de a védelem ezúttal is nehéz helyzetben tudott segíteni a csapatnak.

A folytatásban már egy sokkal összeszedettebb hazai offense rohamozott. Egy remekbe szabott futással növelte a csapat az előnyét, majd Tóth Gábor két TD-t is összehozott, amelyek között egy nyolcvanyardos megiramodás is volt. A kolomposoknak mindössze egy újabb mezőnygólra futotta, ugyanis a spártai védőfal kitartott, amely szinte lekapcsolta az ellenfél futójátékát.

A második félidőben a Spartans a labda mindkét oldalán sokkal stabilabb teljesítményt nyújtott, eldőlni látszott a találkozó. A kolomposok hiába próbálták szorosabbá tenni találkozót, az erre tett próbálkozásaik nem sikerültek. Az összecsapást végül egy újabb interception zárta le. A Spartans ezzel 50-9-es győzelmet aratott és makulátlan mérleggel zárta az alapszakaszt a Divízió I-ben.

– Ezt a mérkőzést sokkal felkészültebben vártuk azok után, hogy egy nagyon nehéz meccset hagytunk a hátunk mögött a Wolverines ellen – kezdte értékelését Szentpétery Alexander, a Spartans defensive koordinátora. – Úgy gondolom, hogy azóta sikerült rendbe tennünk a dolgokat, ami meglátszott a pályán is, hiszen a védelem nagy szívvel harcolt és fegyelmezett volt. Ez a második félidőben jött ki igazán, amikor még pontokat sem engedtünk az ellenfélnek. Büszke vagyok a srácokra, hiszen ismét sikerült az offense-nek segítenünk a nehéz pillanatokban. De ezt a két egységet nem szabad külön választani, mert van, amikor ők segítenek ki minket. Ma ugyan akadozva kezdett az offense, de szerencsére sikerült ott is hamar rendbe tenni a dolgokat és az ötven szerzett pont magáért beszél.

Az már korábban eldőlt, hogy a Spartans hazai pályán vívhat majd a döntőbe jutásért július 9-én. Az ellenfél kiléte majd a wild card kör után derül ki, amely július első hétvégéjén lesz.

levelek Spartans – Budapest Cowbells 2 50-9 (8-6, 20-3, 16-0, 6-0)

Pontszerzők: Tóth Gábor 3 TD, Salga Zsolt 2 TD, Fövényesi Marcell, Németi Soma 1-1 TD, Salga Zsolt, Tóth Gábor 2-2 PAT, illetve Szekeres Márton 3 FG