A hétvégi utánpótlás verseny után vasárnap nívós esemény helyszíne lesz a Nyíregyházi Atlétikai Centrum, a Magyar Atlétikai Szövetség itt rendezi a Magyar Nagydíj Sorozat–WA Continental Tour Bronze versenyét.

– A sorozat egyik állomása lesz Nyíregyháza, nagy megtiszteltetés ez számunkra, hiszen ilyen nívós eseményt most rendezhetünk először. A két sikeresen országos bajnokság után bizonyíthatjuk, hogy nemzetközi színtéren is megálljuk a helyünket – mondta Vas László, a Nyíregyházi Sportcentrum atlétika szakágvezetője. – Ezen a megméretésen a magyar élvonal mellett, olyan külföldi versenyzők is elindulnak, akik jó eséllyel rajthoz állnak majd az augusztusi budapesti világbajnokságon is. A verseny értékét növeli, hogy ez egy kvalifikációs verseny, amelyen a résztvevők ranglista pontokat gyűjthetnek.

A tizenkilenc versenyszámban különböző nációjú versenyzők mellett természetesen magyar atléták, köztük a Nyíregyházi Sportcentrum atlétái is megküzdenek az érmekért, helyezésekért és az értékes pontokért.

– Öt versenyzőnk áll rajthoz, női diszkoszvetésben Kerekes Dóra, a férfiaknál Szikszai Róbert és Káplár János, magasugrásban Bakosi Péter, 100 méteres síkfutásban pedig Boros Bence.

Az esélyekről Vas László elmondta, hogy Boros Bencétől jó eredményt vár, hiszen a közelmúltban a 4x100 méteres magyar válogatott váltó tagjaként Athénban bronzérmet szerzett, bizonyítva ezzel jó formáját.

– Bakosi Péter februárban megvédte fedettpályás bajnoki címét, a közelmúltban pedig Spanyolországban nyert versenyt. Bízom benne, hogy az első három hely valamelyikén végez. Szikszai Róbertnek ez lesz az idei negyedik versenye, remélem, hogy összeáll a mozgása és javuló tendenciát mutatva megszerzi az aranyérmet. Az ő eredményét döntően befolyásolhatja az időjárás, Robi, meg általában a dobóatléták nem szeretnek esőben versenyezni, viszont egy enyhe szembe szél segítheti a teljesítményüket – magyarázta a szakágvezető.

A közelgő világbajnoksággal kapcsolatban Vas László még elmondta, hogy óriási sikernek tartja, hogy Helebrandt Máté világranglista helyezése alapján már biztos résztvevője a világbajnokságnak, de esélyesnek tartja erre Szikszai Róbertet és Bakosi Péter is bekerülhet a csapatba, ha 2.20 fölötti eredményeket produkálna.