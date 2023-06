Hatalmas kő esett le Helebrandt Mátéról május utolsó napján. Ekkor zárták le a budapesti atlétikai világbajnokság 35 kilométeres gyaloglásának kvalifikációját. A szintidőt nem elérők közül a világranglista első ötven helyezettje kapott lehetőséget az augusztusi, budapesti indulásra.

Pokrovenszki József tanítványa, a Nyíregyházi Sportcentrum háromszoros olimpikonja május utolsó napján a világbajnoki indulást jelentő helyen. A női 35 kilométeres gyaloglásban Madarász Viktória már tavaly az Európa-bajnoki bronzérmet érő idejével biztosított helyét a vb-n. A road to Budapest rangsorban Récsei Rita a 47. lett, így ő is rajthoz állhat. A férfiaknál ugyanebben a számban Helebrandt Máté 42. helyével lett vb-résztvevő.

- Természetesen izgultam és bizakodtam de azért a megnyugvást a határidő lejárta és az akkori helyezésem jelentette - kezdte érdeklődésünkre Helebrandt Máté. - Immár nyugodtan folytathatom a felkészülést a világbajnokságra. Ez egyébként nem minden számra igaz, mert például a 20 kilométeres gyaloglásban még nem zárult le a határidő miként még más számokban.

Máté a nemzetközi porondon már igencsak rutinosnak számít, hiszen három ötkarikás játékon rótta a kilométereket, nem szólva az Európa-bajnokságokról, az Universiadéról és ez lesz a negyedik világbajnoksága. Az eddigi legjobb eredménye is a vébékhez kapcsolódik, hiszen Londonban az ötödik helyen ért célba.

- Ahogy megtudtuk a jó hírt, Józsi bával elkezdtük a célirányos felkészülést. Az előző és a most kezdődő héten itthon edzünk a megszokott ritmusban. Azt követően két hétig az ismerős szlovákiai, Csorba tavi edzőtábor következik. Ide két válogatottbeli társammal utaznunk. A tervek ezután egy magaslati edzőtábor jön a spanyolországi Sierra Nevadában.

Ez nem tévesztendő össze a hasonló nevű kaliforniai hegyekkel. A Sierra Nevada (neve spanyolul „havas hegyláncot” jelent) hegylánc Andalúziában, Dél-Spanyolországban. Itt található az Ibériai-félsziget legmagasabb pontja, a 3479 m magas Mulhacén.

Máté a spanyol táborban kétezer méter feletti tud majd remélhetőleg minél hatékonyabban tréningezni. Eztán már nyakunkon a világbajnokság.

Magyar versenyzőnek hazai pályán indulni egy világbajnokságon hatalmas élmény, ez aligha szorul magyarázatára. Teher és érő egyaránt.

- Valóban így van - erősíti meg a felvetést Máté. - Termesztésen hazai környezetben nagyobb a bizonyítási vágy, ám úgy vélem az erő is nagyobb. Végre egy ilyen rangos versenye ott gyalogolhatok, ahol remélhetőleg a nézők zöme nekem fog szurkolni. A pálya ismert, az Andrássy úton fogunk menni és a Hősök terén lesz a forduló. Ismerős a környezet, ám most sem fogok edzeni ott előtte. Úgy vélem ennek nincs jelentősége, a szurkolók biztatásnak viszont annál inkább - így Máté. KM