Nem a tervek szerint alakult a Balkány idénye a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2022-2023-as szezonjában. A megfiatalított csapat a biztos bennmaradás céljával vetette bele magát a küzdelmekbe, ám az már ősszel látszott, hogy az eredeti várakozásokkal ellentétben, jóval nehezebb dolguk lesz.

Hiányzott az a bizonyos rutin

– Ez az év a balkányi labdarúgásban egy kimondottan nehéz időszak volt, a gazdasági válság miatt csökkent a pénzügyi támogatottságunk, így a téli átigazolási időszakban csak alsóbb osztályból tudtunk játékosokat szerződtetni, ami nem könnyítette meg a helyzetünket, miután ősszel négy meghatározó emberünk is abbahagyta a futballt – kezdte megkeresésünkre értékelését Mirgai László vezetőedző. – Egy eléggé szűk kerettel dolgoztunk. Az sem segített, hogy Balkány helyett Szakolyban játszottuk a hazai mérkőzéseinket. A célunk a bennmaradás kiharcolása volt. Sajnos a tavaszi szezon közben világossá vált, hogy a magasabb osztályban nem mindenki tud helyt állni, ráadásul két meghatározó játékosunk is kiesett, így pedig nagyon szűkké vált a mozgásterünk. Ennek ellenére számos olyan meccsünk volt, amikor élcsapatok ellen is megvolt arra a lehetőségünk, hogy bravúr pontokat szerezzünk. Külön kiemelném a Mátészalka elleni sikert, amikor 2–1-re diadalmaskodtunk. Sajnos az utolsó hat fordulóban az edzéseken való megjelenés, az a nullával volt egyenlő, ez pedig a teljesítményen is meglátszott. Az utolsó hazai összecsapásunkra sikerült felpörgetnünk a társaságot, így a Mándok ellen egy 4–0-s sikerrel búcsúztunk. A játékosok közül mindenféleképpen ki kell emelnem a negyvenkét esztendős kapust, Kanócz Bélát, mint a keret egyik legkiegyensúlyozottabb tagját, valamint Kerecsen Józsefet, Pallai Bencét, Tóth Eriket és Vasas Tamást, akik minden egyes edzésen ott voltak és a mérkőzéseken is minden tőlük telhetőt megtettek a csapatért.

A szezon végén Mirgai László elköszönt – egyelőre nem tudni, hogy hol folytatja –, helyét a tavasszal már a balkányi utánpótlásban dolgozó Czine Máté veszi át.

A jövő még képlékeny

Ami a csapat jövőjét illeti, az még képlékeny, erről biztos információval nem tudok szolgálni – zárta mondandóját a távozó tréner.

Balkányi számok

Végeredmény

14. hely 28 7 3 18 30-68 24

Hazai pályán

11. hely 14 4 3 7 17-24 15

Idegenben

14. hely 14 3 - 11 13-44 9

Házi góllövőlista: 7 gólos: Kerecsen József. 6 gólos: Haller Renátó András. 3 gólos: Vasas Tamás. 2 gólos: Fodor Tamás, Mányi Bence, Molnár Szabolcs, Pallai Bence, Tóth Erik. 1 gólos: Bakosi Máté, Csatári Erik, Németi Máté, Selymes Teofil, Zakor János.