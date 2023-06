Múlt hétvégén Szombathely adott otthon az U12-es gyermek IV-es korcsoport országos playoffjának. Az Észak-keleti Régió egyik képviselője az Aqua SE volt az Eger mellett. A nyolc csapatos döntőben a nyíregyháziak a 8. helyen végeztek – tájékoztatta szerkesztőségünket az Aqua SE.

Nagyszerű hangulatú mérkőzéseket láthatott a közönség a Szombathelyi Vízilabda Arénában. Az ország 4 vízilabda régiójának első és második helyezettjei szerepeltek a playoffban. Az Aqua SE az A csoportban, a hazai AVUS, a Genesys OSC Újbuda, és a Szolnoki Dózsa csapataival mérkőzött. Igaz ugyan, hogy mindhárom mérkőzésen alulmaradtunk neves, és erős ellenfeleinkkel szemben, de nagyon sok biztató jelet láthattunk fiatal csapatunk játékában.

Óriási hangulatban, zsúfolt lelátó előtt játszottuk szombaton, a kétnapos playoff első meccsét, a végül a playoff gólkirályájával felálló hazaiakkal. A mérkőzés felében egyenrangú ellenfelek voltunk, a másik felében viszont látszott, hogy van eredménye a kb. két évtizede működő szombathelyi általános iskolai vízilabda osztálynak. A megszokottól gyorsabb játék és a nagy iram a végére el is fárasztott bennünket. Igazi „BL döntő” hangulat volt a mérkőzésen. Nagyszerű élmény volt.

Az OSC elleni mérkőzés számunkra macska-egér játék volt. Sajnos nem mi voltunk a macskák. Ezzel együtt, becsülettel küzdöttünk végig a meccset. Lehetett látni már az első meccs után is, hogy nagy szükség lett volna a csapat „másik felére”. Mi a nagy létszámú 2011-es korosztályunkat - a gyerekek több játéklehetősége miatt a bajnokságok kezdetén - ketté osztottuk, ezzel viszont képletesen szólva öngólt rúgtunk, hiszen a másik egyesületbe igazolt játékosaink nem játszhattak az AQUA SE csapatában. Nagyon hiányoztak ezen a playoffon! Helyettük viszont a nagyon ígéretes jövő előtt álló fiatalabbak, a Baby csapatunk játékosai próbáltak helytállni a nagyobbak között. (néhány ellenfelünk akkora volt, mint egy hegy). Véleményem szerint erőn felül teljesítettek. – foglalta össze az első napot Éder Zsolt utánpótlás edző

Vasárnap tovább folytatódtak a csoportküzdelmek, az AQUA SE a Szolnok ellen kezdett. A legjobb teljesítményt talán ezen a meccsen nyújtottuk. Ennek a mérkőzésnek az volt az érdekessége, hogy miután egy helyen volt a szállásunk a szolnokiakkal, a gyerekek hamar jó barátságba kerültek egymással. Előző nap még együtt csocsóztak, pingpongoztak a szálláson, most viszont ellenfelek voltunk. Ehhez képest nagyon erőszakosan – sokszor a durvaság határát átlépve – játszottak a Tisza partiak. A gyerekek saját bőrükön tapasztalhatták, hogy ilyen is lehet a vízilabda. Ellenfelünk jobb volt, de nem ennyivel, mindenesetre tanulunk belőle.

A helyosztóra már meglehetősen fáradtan készülődtünk, igaz a Szeged sem lehetett nagyon pihent. Az elején néhány egyéni hibából bosszantó gólokat kaptunk, de a negyed közepére sikerült kicsit határozottabbá tenni a védekezésünket. Olyannyira, hogy sajnos a legjobb centerfogónk - egy könyökölés utáni törlesztésért – a cserés kiállítás sorsára jutott. Ettől fogva csak nehezen tudtuk hatástalanítani a szegedi támadásokat. Igazán csak szépíteni tudtunk az eredményen. A meccs végére minden értelemben elfogytunk.

Összességében gratulálok a csapatomnak, hogy eljutottak idáig! Játszhattunk komoly háttérrel, fél/egy évszázados OB I-es hagyománnyal rendelkező egyesületek ellen. Nagyszerű rendezéssel, nagyon jó iramú mérkőzéseket játszhattunk, láthattunk. A részt vevő 17 játékosunkból 4 fő – az említettek miatt – nem játszhatott, mégis az AQUA SE vezetésével úgy gondoltuk, megérdemlik, hogy legalább nézőként ott legyenek társaikkal ezen a rangos döntőn. Nagyon előremutató, hogy az 5 korosztályos vízilabdás mellett 8 fiatalabb is játszott a mérkőzéseken. A feladat adott: jövőre ismét kivívni a lehetőséget, és bizonyítani, hogy egyre inkább számolni kell az AQUA SE-vel.

Végül köszönöm azoknak a szülőknek, hozzátartozóknak a jelenlétét, szurkolását, akik vállalták a hosszú utat, hogy a helyszínen buzdítsák csemetéiket és csapatunkat. – összegezte a hétvégét Szakács Roland az AQUA SE elnöke

Végeredmény

1. UVSE Vízilabda Sportegyesület

2. Genesys OSC Újbuda

3. AVUS

4. Tatabányai VSE

5. Szolnoki Dózsa

6. Tigra-Zf-Eger

7. Szegedi Vízipóló Suli

8. AQUA SE Nyíregyháza

Eredményeink

AQUA SE Nyíregyháza–AVUS Szombathely 4-15 (2-4, 0-4, 1-2, 1-5)

Genesys OSC Újbuda–AQUA SE Nyíregyháza 150 (7-0, 3-0, 5-0, 0-0)

AQUA SE Nyíregyháza–Szolnoki Dózsa 5-13 (1-3, 0-3, 2-3, 2-4)

AQUA SE Nyíregyháza–Szegedi Vízipóló Suli 3-13 (0-3, 0-1, 2-5, 1-4)