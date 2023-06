A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) kihirdette a csapat Európa-bajnokságra utazó keretet, a viadalt a jövő szerdán rajtoló Európa Játékok keretein belül rendezik meg.A szervezet hétfői közléséből kiderül, a legjobb magyar atléták a kalapácsvető Halász Bence kivételével mind ott lesznek, így többek között rajthoz áll Chorzówban Takács Boglárka, Márton Anita, Sulyán Alexa, Kozák Luca és Rivasz-Tóth Norbert is. A Nyíregyházi Sportcentrumot négy atléta képviseli, Kerekes Dóra és Szikszai Róbert diszkoszvetésben, Boros Bence 100 m-e, és a 4x100 m váltó tagjaként, Tóth Balázs súlylökésben áll majd rajthoz. Magasugrásban a Bakosi Pétert a közelmúltban kétszer is legyőző Török Gergely képviseli hazánkat. Scheidler Géza, a magyar szövetség sportszakmai igazgatója az MTI-nek elmondta, az a célkitűzés, hogy a válogatott a második divízió 16 csapatos mezőnyének első negyedében végezzen. Az élvonalba a legjobb három jut fel, a versenyeket jövő kedd és csütörtök között a délutáni programban rendezik.