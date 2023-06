Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) RangAdó díjátadóját, amelyen a magyar futball legkiválóbb szereplőit díjazták. Az idei Fair Play-díjat az OTP Bank Liga-idény legsportszerűbb csapata, a Kisvárda Master Good kapta meg.

A mérkőzésellenőrök minden találkozó után jelentést készítenek, ebben fair play értékelés is szerepel. Az együttesek pontokat kapnak, amik olyan területet érintenek mint: a sárga és piros lapok, az ellenfél tisztelete, a játékvezetőkkel szemben tanúsított magatartás, a csapatvezetők viselkedése és a nézők magatartása. Ezen pontszámok alapján készül el a „sportszerűségi tabella”.

– Mint mindig, a díj most is nagyon jól esik, annak ellenére is, hogy a teljesítményünk nem olyan volt, mint amilyet szerettünk volna – mondta el Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója az M4 Sport stúdiójában. – A Kisvárdának 2011-től egymás után hatszor sikerült elhódítani ezt a díjat – még NB III.-as és NB II.-es időszakunkban –, az NB I.-ben a kezdetekben meg kellett barátkozni a légkörrel, el kellett fogadtatni magunkat. Már Supka Attila idejében is a második pozíciót értük el, majd volt egy kis kilengés Joao Janeiro érkezésével, akinek a habitusa átragadt a csapatra, tizenkét forduló alatt rengeteg pirosat és sárgát kaptunk. Ahogy visszaállt a rend, az a filozófia és stílus érvényesült, ami korábban is, huszonegy fordulót két piros lappal hoztunk le. Ott már megmutatkozott a ránk jellemző stílus és tiszteletadás.

– A sárga és a piros lapoknál az utóbbi időben máshogyan kell ítélkezni, mert a VAR megjelenésével általánosan megnőtt a pirosak száma – vélekedett a sportvezető. – A csapatunk az elmúlt két mérkőzésen talán két-két alkalommal taktikailag követett el sárga lapot érő szabálytalanságot, ami megengedett. Ez elvárt és kérjük is, ahogy szerintem mindenki megteszi. A felfogásunk az agresszív, erőszakos, megalkuvást nem tűrő játékon alapszik, ami magában hordozza a sárga lapot, ennek ellenére az edzéseken is azt tanítjuk, hogy vigyázzunk az ellenfél testi épségére. A játékvezetővel tisztelettudóan kell tartani a kapcsolatot, a kispadunktól is ilyen viselkedést várunk, illetve a szurkolóinknak is sokszor elmondjuk ezt. Ez a fajta agresszivitás nem összetévesztendő a durvasággal, ami sajnos több csapatnál előfordul. Egészséges agresszivitás nélkül nincs modern futball, ezt láthatjuk nyugaton is, erősebb csapatoknál. Anélkül már gyerekkorban sem lehet létezni. A teljes utánpótlásunk hasonló szemlélettel rendelkezik, a mérkőzés után viszont kezet fogunk egymással, megöleljük a másikat és megyünk tovább.

Révész ezután a mögöttünk hagyott idényt is értékelte. Mint ismert, a várdaiak az élvonalba jutás óta évről-évre jobban teljesítettek, tavaly nagy meglepetésre a második helyet szerezték meg. A csapat ennek eredményeként története során először nemzetközi kupában szerepelhetett és ott sem vallott szégyent, a Kajrat Almatin túljutott, majd a Molde ellen sem járt messze a csodától. A bajnokságban is jól rajtolt az együttes, de hiába volt egész ősszel a dobogón vagy annak közelében, a csapat nem hasonlított az ezüstérmes gárdához.

Révész Attila

Fotó: Kovács Péter /Nemzeti Sport-archív

– Az Európa-konferencialiga-szereplésünk után még néhány fordulóig kitartott a lendület, de már akkor is látszott, hogy a keret ereje nem olyan, mint a korábbi évben, a motiváció és győzelembe vetett hit sem volt azon a szinten, ami érthető egy ilyen erős szezon után – fogalmazott a sportigazgató. – A játékosok is úgy érezték, hogy kiadták magukból a maximumot és a csúcson szerettek volna jobb pozíciót kierőszakolni, vagy találni maguknak. Ez a statisztikák alapján négy-öt játékos esetében talán megvalósult. Zárójelben jegyzem meg, hogy a távozók közül a két belső védőnk a Honvéddal kiesett, a kapusunk a Vasassal kiesett, Bumba a Fehérvárral majdnem kiesett. Ők anyagilag nagyon jól jártak, viszont szakmailag, erkölcsileg nagyot veszítettek. Az első szakaszban az eredmények eltüntették azt az érzést, hogy gyengébb a keretünk, ugyanakkor látszott, hogy ha télen nem sikerül belenyúlni a csapatba, akkor gondjaink lehetnek tavasszal. Ez így is történt.

A Kisvárda ugyanis sokáig csak egy meccset nyert meg, emiatt távolodott a dobogótól, sőt, a bajnokság utolsó harmadában már a kiesés elől menekülő együtteseket is figyelni kellett. A gyengébb tavaszi kezdés miatt edzőt váltott a klub, a csapatot addig irányító Török László és Erős Gábor helyett Milos Kruscsics érkezett március végén. A sportigazgató elmondta, úgy érezte, hogy a kollégák már nem tudják mentálisan felrázni a csapatot, ezért volt szükség új impulzusra. Hozzátette, eredményekben nem vált be száz százalékosan, szerinte a keret megismerése után az utolsó két-három mérkőzésen teljesített úgy a gárda, amire képes. A Kisvárda végül a hatodik helyen végzett.

Mindezekkel összefüggésben Révész a fiatalszabályra is kitért. Az MLSZ a szabály betartásához kötötte a támogatások elosztását, vagyis jókora bevételhez jutott az a csapat, amely lehetőséget biztosított 21 év alatti labdarúgónak. A Kisvárda ezt nagyrészt Hindrich Ottóval teljesítette, ugyanakkor arra is emlékezhetünk, hogy a fiatal kapus többször is hibázott a szezonban.

– Nehezen tudtuk megemészteni a fiatalszabályból adódó kötelezettségeket, ez elsősorban a játékosok mentális erejére hatott ki – foglalta össze Révész Attila. – Az utolsó pillanatokban veszítettünk pontokat néhány olyan mérkőzésen, amelyen nekünk állt a zászló. Itt nem is a pontvesztés volt a fájó, hanem az, ahogy elveszítettük, illetve, ahogy láttam utána a csapatot az öltözőben. Ennek a problémának a leküzdése jelentette a legnagyobb feladatot mindenki számára, például nekem is. Tudtam, hogy a kötelezettségünknek eleget kell tenni, a klubunk bevételének több mint tíz százaléka volt, amit ezzel kaptunk, nem tudtam viszont kezelni, mert én a sikert szeretem. Igazságtalanságot éreztem: nemcsak csapatokkal szemben, hanem a játékosokkal szemben is. Néhány együttes, amely anyagilag megengedhette, nem tartotta a szabályt. A számomra igazságtalan szabály azt eredményezte, hogy részemről picit érdektelenné vált a bajnokság.

A sportvezető az interjú végén már a jövőre is kitért.

– A következő szezon talán még nehezebbnek ígérkezik, mert most már elvárom, hogy az utóbbi időben nagy fejlődésen átesett akadémiánkról betegyünk játékosokat a keretbe, még ha nincsenek is készen – árulta el. – Az edzések során három-négy játékos eddig is fent volt a felnőtteknél, most hozunk fel még két fiatalt, akik megfelelnek a kívánalmaknak. Neveket még nem szeretnék elárulni, mert több csapat is harcol értük. Közülük lesz olyan, aki később is meg tud ragadni, ami fontos, mert az összes csapatot figyelembe véve a fiatalszabály miatt pályára került játékosok nyolcvan százaléka nem fog megragadni az élvonalban.

– Egyértelműen a bennmaradás lesz a cél. Nem csak nekünk, sok más csapatnak is – tette hozzá. – Már látom az igazolási terveinket, amik nem az erősítésről, hanem a keret megtartásáról szólnak. Előbb-utóbb el kell jönnie annak az időszaknak, amikor a keret 40 százalékát az akadémiánkról kell kialakítani, most legalább a 30 százalékát ők fogják alkotni.

A klub az elmúlt napokban már bejelentette, hogy Hej Viktor és Anton Kravcsenko távozik a csapattól, Hindrich Ottó kölcsönszerződése után visszatér Kolozsvárra, a házi góllövőlistán élen végzett Jasmin Mesanovic viszont szerződést hosszabbított.

Statisztika

Végeredmény

6. hely 33 10 13 10 43-49 43

Legtöbb szerzett gól: 1. Ferencváros (62), 2. Paks (57), 3. DVSC (52) … 6. Kisvárda (43)

Legkevesebb kapott gól: 1. Kecskemét (32), 1. Ferencváros (33), 3. DVSC (39) … 9. Kisvárda (49)

Hosszú passzok száma 90 percenként: 1. ZTE (53.58) 2. Paks (53.03), 3. Fehérvár (47.88), 4. Kisvárda (47.49)

Támadó harmadba juttatott passzok száma 90 percenként: 1. Ferencváros (61.32), 2. Újpest (54.86), 3. Kisvárda (53.76).

Házi góllövőlista. 8 gólos: Jasmin Mesanovic. 7 gólos: Rafal Makowski. 6 gólos: Driton Camaj. 5 gólos: Mario Ilievszki. 3 gólos: Bohdan Melnik. 2 gólos: Matheus Leoni, Jaroslav Navrátil, Ötvös Bence, Milos Szpaszics. 1 gólos: Anton Kravcsenko, Janisz Karabeljov, Dominik Kovacic.