Az előző szezont a hatodik helyen fejezte be a Mátészalka NB II.-e női csapata. Ennél a szereplésnél azonban többre vágyott Nagy Márkus Peónia együttese, ezért a felkészülés alatt a megszokottól is keményebben dolgoztak, amelynek meg is lett az eredménye, a gárda a harmadik helyről várhatta a tavaszi folytatást. Amely azonban nem sikerült olyan jó, hazai pályán ugyan jól muzsikáltak Drabik Pannáék, házon kívül viszont fordulás után mindössze egy mérkőzést nyertek. Igaz, hogy az öt idegenbeli vereségükből három egygólos volt, az ezeken elveszített pontok azonban hiányoztak a dobogóhoz.

– A szezont úgy kezdtük, hogy a célunk az ifi korosztályú játékosok beépítése és a kézilabda iránti szeretet legyen jellemző a csapatra. Mindkettő sikerült hiszen harmadik helyen zártuk az őszt. Kényelmes dolgunk volt, hiszen a vezetőség biztosította számunkra, hogy Debrecenben tudjunk edzeni, ez az egyetemi tanulmányai mellett nagyon kedvező volt mindenkinek. A téli alapozást már Mátészalkán kezdtük, minden a terv szerint haladt, kisebb sérülések és betegségek azonban némileg hátráltatták a munkánkat. A tavasz első két mérkőzését sikeresen is hoztuk, az Ungvár elleni vereség után után jól jött az önbizalmunknak a Heves és a Hajdúböszörmény elleni siker, itt szeretném kiemelni, hogy mindenki pályára lépett és jól is teljesített, a taktikai utasításokat mindenki betartotta, büszkeség töltött el. Talán ez hiányzott a következő mérkőzésekből, illetve egy nagyobb sérüléshullám csapott le ránk és három meghatározó játékosunk esett ki, nekik mielőbbi felépülést kívánunk.

– Összességében elégedett vagyok, mert azzal a kerettel amellyel kezdtünk, biztos a dobogón végeztünk volna, de legalább a fiatalok be tudták bizonyítani, hogy rájuk is ­lehet számítani ezért a jövőben még több lehetőséget kapnak a felnőtt bajnokságban. Minden támogatást köszönünk és jó pihenést kívánok a játékosoknak és vezetőknek egyaránt – értékelt Nagy Márkus Peónia, a Mátészalka edzője.

Végeredmény

4. 20 11 1 8 623-611 23

Hazai pályán

10 7 1 2 329-308 15

Vendégként

10 4 - 6 294-303 8

Házi góllövőlista. 168 gólos: Drabik Panna Rebeka. 79 gólos: Buzás Petra. 66 gólos: Prokob Réka. 49 gólos: Bodó Bernadett. 45 gólos: Czakó Boglárka. 44 gólos: Kovács Emese. 42 gólos: Ábri Teodóra. 31 gólos: Deme Fanni, Deme Barbara. 28 gólos: Orosz Melissza. 16 gólos: Ofra Zsófia. 7 gólos: Prokob Dorottya. 6 gólos: Sigér Petra. 5 gólos: Bodó Ivett. 4 gólos: Durbák Hanna. 2 gólos: Lengyel Hanna Patrícia.