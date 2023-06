Idén is Athén adott otthont a Dromia International Sprint and Relays Meeting-nek, amely a WA Continental Tour Bronze-sorozatának része. A szombati versenyen rajthoz állt a magyar válogatott női és férfi 4x100 m váltó is, köztük a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben versenyző Boros Bence. A férfiaknál az Illovszky Domonik, Boros Bence, Szabó Dániel, Bundschu Patrik négyes 40.27-tel 3. lett. A női váltó ezüstérmesként zárta a versenyt.