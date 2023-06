A Kállósemjén új néven ugyan, de a második szezonját töltötte az NB II. Észak-keleti csoportjában. A csapat eddig is Újfehértón edzett és a bajnoki mérkőzéseinket is itt játszotta, ettől az évtől a város lett az egyik fő támogatójuk, ezért változtatták meg a nevünket.

Bécsi János játékos-edző csapata nyári szünetben alapos vérátömlesztésen esett át. – A nyáron sikerült egy olyan keretet összerakni, amellyel úgy véltük, hogy megcélozható a mezőny közepe. Sajnos azonban a rajtra kidőlt két meghatározó játékosunk is, Ötvös Tamás, aki az előző szezonban az osztály gólkirálya volt, illetve a védekezés oszlopos tagja, Havel Krisztián, ez rá is nyomta a bélyegét a szereplésünkre. A rutinos Juhász Zoltánnak is kiújult a sérülése, így rá csak két mérkőzésen tudtunk számítani. Munkahelyi és tanulmányi okok miatt további három játékosunk szállt ki menet közbe, ezeket a veszteségeket nem tudtuk menet közben pótolni. Így a felnőtt keretünket a saját másodosztályú ifjúsági csapatunkból töltöttük fel. Rájuk azonban még csak részfeladatokat tudtam bízni, hiszen a felnőtt mérkőzések előtt, ők még korosztályos találkozót játszottak – mondta a játékos-edző.

A csapat pont nélkül, az utolsó helyről fordult rá a tavaszi folytatásra. A bajnokság második szakaszára sem kapták el a fonalat, a kilenc nagy különbségű vereség mellett, csupán kétszer jártak közel a pontszerzéshez, hazai pályán a Tiszavasvárit szorongatták meg, míg idegenben a Kazincbarcika ellen voltak pariban a mérkőzés végéig, előbbi meccset egy, utóbbit két góllal veszítették el végül. Így pont nélkül, az utolsó helyen fejezték be a pontvadászatot.

– A második félévben is rengeteg sérüléssel küszködtünk és sokan munkahelyi elfoglaltság miatt hiányoznak, így szinte nem volt olyan mérkőzés, amelyre a teljes keretet tudtam nevezni. Ez természetesen rányomta a bélyegét a teljesítményünkre – fogalmazott Bécsi János, az Újfehértó KSZSE játékos-edzője.

Házi góllövőlista. 144 gólos: Horváth Bendegúz. 87 gólos: Pál Tamás. 41 gólos: Barabás Bence. 37 gólos: Krisztián Zsolt. 28 gólos: Bakó László, Bécsi János. 25 gólos: Gyurina Dávid. 24 gólos: Imre Csaba. 21 gólos: Barta Dávid. 18 gólos: Hegedűs Gergely. 16 gólos: Nyeste Richárd. 13 gólos: Halmos Balázs. 12 gólos: Havel Krisztián. 10 gólos: Ötvös Tamás, Szedlár Balázs, Nagy Zsolt. 9 gólos: Varga Máté. 6 gólos: Miski Zoltán. 5 gólos: Vas Máté Kende. 3 gólos: Barta Attila, Vizi Gábor, Csonka Bence. 2 gólos: Pálfy Zalán. 1 gólos: Magyar Kristóf, Juhász Zoltán, Bihari Bence.