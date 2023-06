Az idei évben rendhagyó módon hazánkat is érintette a lengyel Orlen Nagydíj, hiszen az ötszakaszos megmérettetés első két etapját Magyarországon rendezték. Az U23-as versenyen huszonkét nemzeti válogatott, valamint három lengyel klubcsapat vett részt. A magyar sorban helyet kapott a nyíregyházi Hrenkó Norbert is. A viadal egy 132 kilométeres szakasszal kezdődött Kaposvár és Balatonföldvár között. Az útvonal második felében több kisebb emelkedő is nehezítette a mezőny dolgát. Közvetlenül a rajt után ellépett egy három fős szökés, s mivel a főmezőny élén nem igazán volt meg a kellő összhang, így a trió haza is ért.

Megúszták a nagy bukást

– Eléggé kaotikusra sikeredett a Kaposvár és Balatonföldvár között zajló szakasz – kezdte értékelését megkeresésünkre Hrenkó Norbert. – Az első harminc kilométeren óriási volt a tempó, aztán egyszer csak behúzta a mezőny a féket, három ember pedig elgurult, akik végül haza is értek. Kissé érthetetlen volt ez, hiszen olyan csapatok álltak rajthoz a mezőnyben, mint a brit, az olasz vagy a szlovén válogatott, akik legjobb versenyzőiket is elhoztak, olyanokat, akik jövőre már WorldTeam-sorokban tekernek majd. Minket is meglepett, hogy egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy a mezőny elején tempózunk. Aztán eszméltek, de az elmenés ekkor már kilenc perc előnnyel bírt, amit már nem lehetett behozni. Az utolsó kilométereken megint őrült tempóban közlekedtünk, az én feladatom az volt, hogy a csapat első számú emberét, Szijártó Zétényt segítsem, ami nem volt egyszerű, mivel először hátra kellett csorognunk, hogy aztán a baloldalon előre mehessünk, mert jobbra ez lehetetlen volt. Végül ez lett a szerencsénk, mivel három kilométerre a céltól volt egy hatalmas bukás, amibe legalább negyvenen belekeveredtek és mi is benne lettünk volna, ha a jobb oldalon maradunk.

A Nemzetek Kupája-sorozatba tartozó viadal második etapja Hatvan és Bükkszentkereszt között vezetett, egy 152 kilométeres, három kategorizált emelkedőt tartogató szakasszal. A rajtot követően folyamatosak voltak az akciózások, azonban az előző nap történtekből okulva, ezúttal életképes szökés nem tudott kialakulni, így a bükkszentkereszti hegyi befutó döntött.

Nehéz dolguk volt a mezőnyben

– A második szakasz azért egy kissé már nyugodtabb volt – folytatta a klubszinten az olasz So.l.me-Olmo csapatát erősítő kerékpáros. – Mátrafüred után kezdődött az igazi adok-kapok, a britek óriási tempót diktáltak, pillanatok alatt szét is szedve a mezőnyt. A helyi illetékességű Valent Márk volt ezen a napon a kiemelt emberünk, aki ötvenedikként ért célba, mondhatjuk, hogy ebben ennyi volt.

A harmadik szakasz már Szlovákiában zajlott, míg az utolsó két etapnak Lengyelország adott otthont.

– Szlovákiában már mindenki megtalálta a helyét, így az a nap viszonylag nyugalomban telt, bár hatalmas meglepetésre a Balatonföldváron győzelmet ünneplő dán Nikolaj Mengel még itt is megőrizte az összetett vezetését, sőt azt csak a verseny legvégén veszítette el – emlékezett vissza a még mindig csak huszonegy esztendős sportoló. – Az első lengyel etap az hihetetlen módon kezdődött, mivel Bukovinában volt a rajt, lejtmenetben, a zsűri elnöke pedig nem tudta megfogni a mezőnyt, így idő előtt ellőtte a szakaszt, ami nem is csoda, hiszen közel kilencven kilométer/órás sebességgel mentünk lefelé a neutrális startban. Sajnos nem sokkal később kaptam egy defektet, de még időben meg tudtuk oldani a problémát, így ezt az etapot is eredményesen teljesítettem. Zárásként egy nagyon nehéz hegyi penzum várt ránk Sanok és a Hotel Arlamów között, több mint 2500 méternyi szinttel, ami az összetett verseny eredményét is eldöntötte.

Végül a szlovén Gal Glivar nyerte a 2023-as Orlen Nagydíjat, Hrenkó Norbert a brutális etapon limitidőn kívül ért célba.

Mindenhol csak a hegyek

– Az utolsó szakasz az elképesztő volt, ilyenben még soha nem volt korábban részem, egyetlen méternyi sík sem volt, kicsit úgy éreztem mintha egész nap csak felfelé mentünk volna. Az utolsó öt kilométeren már szólt a zsűri, hogy ez limit lesz, úgyhogy beértem ugyan a célba, de az időeredményemet már nem vették figyelembe. Összességében egy rettenetesen nehéz versenyen vagyok túl, ami tapasztalatszerzésnek tökéletes volt egy brutális erősségű mezőnyben – zárta élménybeszámolóját a szabolcsi bringás.

Ami a folytatást illeti, Norbi most visszautazik az olaszországi Trevisóba, ahol beállítják az időfutam kerékpárját, hiszen a versenyprogramja június 22-én a debreceni időfutam országos bajnoksággal folytatódik, míg az ob mezőnyversenyét három nappal később, Pannonhalmán rendezik.