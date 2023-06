Pörögnek az események a Nyíregyházi Darts Clubnál (NyDC), hiszen az egyesület tagjai a házibajnokság mellett az ország számos pontján, sőt az országhatáron túl is megmérettetik magukat. A nemzetközi versenyeket tekintve továbbra is élen jár a junior korú Sipos Dorina, aki bekerült az utánpótlás válogatottba.

Európa-bajnokságra készülve

Szerencsére a Darts előretörése megállíthatatlan, így évről évre egyre erősödik a hazai utánpótlás bázisa, ez a játékosok létszámában és az elért eredményekben is megmutatkozik, így a válogatott összeállításakor is egyre nehezebb feladat kiválasztani a legjobbakat. A közelgő, július elején megrendezendő ifjúsági Európa-bajnokság előtt is komoly döntéseket kellett meghoznia Kovács István szövetségi kapitánynak. A közelgő eseményen, ahol vármegyénk kiválósága, Sipos Dorina mellett Turai Krisztina kapott még meghívót, a válogatott játékosai egyéniben, párosban és csapatban is tábla elé állnak. A kontinensviadalt (WDF Europe Cup Youth 2023) július 5. és 8. között az ausztriai Bécsben rendezik meg.

Az NyDC természetesen idén is tető alá hozta a Nyíregyháza Open elnevezésű nyílt viadalát, melyen egy negyven fős, igencsak nívós mezőny gyűlt össze, akik közül kiemelkedtek a debreceni DEAC játékosai, különösen Vályi Attila és Radványi Sándor – utóbbi meg is nyerte a versenyt.

Versenyt, verseny követ

Ezt május elején a Dreher Magyar Darts Liga nyíregyházi fordulója követte, melyen ráadásul Bosnyák László révén hazai siker született, aki a diósgyőri Kürti Áront múlta felül a döntőben. Egyébként nem ez volt az egyetlen a vármegyénk által rendezett forduló, ugyanis július 13-án és szeptember 7-én is otthont ad egy-egy hétvégének a Dallas Billiárd Klub. A hétköznapi kisversenyek és az NyDC Bajnokság mellett augusztus 26-án szervezi meg az egyesület az Erdőbénye Opent, míg a nagy sikerű Dallas Opent november 4-én tartják.