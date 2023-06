Az Újfehértó-KSZSE férfi csapatához hasonlóan a női alakulat is az utolsó helyen végzett az NB II. Észak-keleti csoportjának előző kiírásában, ennek ellenére ebben szezonban is csoport tagja maradt. A szeptemberben indult pontvadászatra a csapat magja egyben maradt, de voltak azért távozóik: Kulcsár-Czagány Zsuzsanna, Papp Enikő, Fecsó-Zsuga Ágnes és Kovács Enikő. Érkezett viszont a megyei bajnokságban szereplő Balkányból Gyúró Ágnes, aki korábban az NB II.-es Kölcsey DSE oszlopos tagja volt, valamint Szabados Ibolya, Barta Nikoletta és Papp Andrea. A szakmai munkát pedig Kelemen Gréta vette át Sarca Darius Alextől.

A csapat aztán négy vereséggel indította szezont, első győzelmüket a Hajdúböszörmény ellen aratták. A folytatásban sem volt sok sikerben részük, bár a Miskolc ellen közel jártak a sikerhez, következő két pontjukat december elején, Salgótarjánban szerezték. Ezzel a teljesítménnyel az utolsó előtti helyen vonultak téli pihenőre.

Fordulás után ugyan talán a szerencse is elpártolt tőlük kicsit, hiszen többször is csak minimális különbséggel maradtak alul. Egygólos vereséget szenvedtek Hevesen, Hajdúböszörményben és a Miskolc vendégeként, valamint hazai pályán a Salgótarján ellen. Egyetlen győzelmet arattak csupán, az viszont nagyot szólt, pályaválasztóként szereztek két pontot a Mátészalka ellen. Végül hat gyűjtött ponttal az utolsó előtti helyen zártak.

– Többet vártam a tavaszi fordulóktól, mivel nagyon jól sikerült a téli felkészülésünk – kezdte értékelését az együttes edzője, Kelemen Gréta. – Az edzőmérkőzéseken is jól szerepeltünk, így több győzelmet vártam a félévben. Négy egygólos vereségünk volt, amiből ha a felét megnyerjük, akkor két hellyel is előrébb végeztünk volna. Valamiért azonban ennek így kellett lennie. Kiemelném a Mátészalka MTK elleni győzelmünket, amelyet csapatként nyertünk meg. Úgy gondolom, hogy többre lehettünk volna képesek, hogyha minden mérkőzésen mindenki 100%-os állapotban lett volna.

A munkát tovább folytatjuk és bízom benne, hogy az elvégzett munka meghozza gyümölcsét – zárta Kelemen Gréta.

Végeredmény

10. 20 3 - 17 510-637 6

Hazai pályán

10 2 - 8 264-322 4

Vendégként

10 1 - 9 246-315 2

Házi góllóvőlista. 117 gólos: Pál Izabella. 74 gólos: Gyuró Ágnes. 59 gólos: Gáspár Dóra. 54 gólos: Gergely Petra Nikoletta. 41 gólos: Barta Nikoletta Barbara. 39 gólos: Papp Andrea. 30 gólos: Szabados Ibolya. 18 gólos: Hruska Zófia. 17 gólos: Baraksó Eszter, Páll Evelin. 13 gólos: Ferenci Dorina. 9 gólos: Filek Kornélia. 6 gólos: Galsai Dorka. 5 gólos: Szabó Zsófia. 3 gólos: Lőrincz Enikő Jázmin, Kósa Zsófia. 2 gólos: Lengyel Boglárka, Kósa Andrea. 1 gólos: Bíró-Tilki Andrea.