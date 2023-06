A remek 2021-2022-es idény után, amikor a Nagyecsed csak hajszállal maradt le a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály dobogójáról, abban bíztak a nyírségi klubnál, hogy a következő szezonban is élmezőnybe tartoznak majd, ám másképp alakult, az első három meccs nem sikerült a legjobban, s habár a középmezőnyben megragadt az egylet, a győzelmekkel és a gólszerzéssel is hadilábon állt. A tavaszt a tizedik helyen zárta az akkor még Kósa József által irányított keret, úgy, hogy mindössze tizenegyszer vette be az ellenfelek hálóját. Április közepén aztán a Nyírmeggyes elleni fiaskó után a tréner felajánlotta a lemondását, amit a vezetőség el is fogadott, helyét Harbula Balázs vette át. Az utolsó hat mérkőzésén tíz pontot szerzett a gárda, ami végül a pontvadászat nyolcadik helyéhez volt elegendő.

– A csapat bennmaradása volt a cél és a lehető legmagasabb helyezés elérése, plusz a Magyar Kupa főtáblára kerülés – mondta el megkeresésünkre Harbula Balázs vezetőedző. – Mindkét célt sikerült elérnünk, pedig nem kevés problémával kellett szembenéznünk a szezon végén. Szerencsére több volt a pozitív élmény, mint a negatív. Külön kiemelném a Tarpa elleni győzelmet, ahol nagyon kompaktan játszott a csapat, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy 2–0-ra győztük le a bajnokság egyik legveszélyesebb csapatát. Negatívumként talán a két idegenbeli vereségünket említeném meg a Nyíregyháza II. és az Újfehértó ellenében, amikor több hiányzónk és sérültünk is volt, amelyet nem bírt már el a keret, arról nem beszélve, hogy néhány ember hozzáállásával is gond volt. Ezalatt a hat meccse alatt tizenhárom gólt lőtt a csapat, amellyel elégedett voltam, mivel ebben az időszakban már a csatárok is rendre betaláltak. A jövő mindig kérdéses, hiszen sok múlik az átigazolásokon. Természetesen szeretnénk a mezőny elejéhez tartozni, de mivel sok egyforma keretű csapat van, így nem lesz könnyű dolgunk, de ismerve az enyéimet úgy érzem, hogy bennünk van a jó szereplés lehetősége – zárta értékelését a tréner.

Nagyecsedi mutatók

Végeredmény

8. hely 28 9 8 11 32-39 35

Hazai pályán

8. hely 14 6 4 4 16-11 22

Idegenben

11. hely 14 3 4 7 16-28 13

Házi góllövőlista: 7 gólos: Urbin Péter. 5 gólos: Nyíregyházi Gábor. 4 gólos: Pócsi Balázs. 3 gólos: Sarkadi Gergő, Szabó Tamás, Terdik Zsolt. 2 gólos: Demeter Sándor. 1 gólos: Erdős Márk, Hadházi Sándor, Kóka Róbert, Ötvös Krisztián, Somlyai Gábor.