A Vitka SE évek óta az NB II. Észak-keleti csoportjának meghatározó tagja, az előző idényben is bronzéremmel zárták a küzdelmeket. Az új idénynek változatlan célokkal, de új edzővel vágtak neki, a kispadon Dévényi Jánost Sarca Darius Alex váltotta. Ami a játékosmozgást illeti: Repák Dóra az Orosháza NB I.B-s csapatában folytatta pályafutását. Érkezett viszont Debrecenből a kapus Tusz Viktória, valamint Kisvárdáról Katerina Fenynets és Anna Havavka csatlakozott a kerethez.

A terveknek megfelelően is kezdték a pontvadászatot, igaz ugyan, hogy a Hajdúnánástól kikaptak, de Hevesről magabiztosan hozták el a két pontot és Hajdúböszörményben érvényesítették a papírformát. Aztán kikaptak a Füzesabonytól, majd meglepő vereséget szenvedtek az addig pont nélkül álló Miskolctól. A találkozó után lemondott Sarca Darius Alex, munkáját ideiglenesen Dévényi János vette át, a bajnokság első szakaszát azonban már az időközben kinevezett Kerezsi Bélával a 6. helyen fejezte be a csapat.

A tavasz aztán parádésra sikeredett Barati Lauráéknak, egyetlen vereségüket az NB I/B-be makulátlan mutatóval azonnal visszajutó Hajdúnánás otthonában szenvedték el. Az előttük végző Füzesabonnyal és az őket szintén megelőző, az ukrán első osztályból érkező Ungvárral döntetlent játszottak és a megyei rivális Mátészalkát is legyőzték. Télen vérfrissítésen esett át a csapat, visszatért Repák Dóra, valamint kettős játékengedéllyel Poczetnyik Dóra Lisa, Balogh Rebeka Zsófia, Kiss Mirtill, Lakatos Réka, Reszegi Eszter. Így végül a negyedik helyen végeztek, amellyel joggal lehetnek elégedettek.

– Vezetőségünk jól sáfárkodott a lehetőségeivel, az érkezők hozzá tudtak tenni a csapat teljesítményéhez – kezdte értékelését Kerezsi Béla, a Vitka SE edzője. – Tavasszal végig egyenletesen teljesítettek a lányok, nem voltak botlásaink, az úgymond kötelező meccseinket magabiztosan hoztuk. Az előttünk végző csapatokkal pariban voltunk, az NB I.B-s játékoskerettel rendelkező Hajdúnánástól csak három góllal kaptunk ki, az Füzesabonnyal és az Ungvárral pedig úgy játszottunk döntetlent, hogy mindkét alkalommal mi dobtuk az utolsó gólt, amely a csapat tartását mutatja. De az összes mérkőzésünkön úgy jöttek le a pályáról a lányok, hogy mindent megtettek a siker érdekében. Ez az eredmény és főleg a mutatott játék, egy stabil kapussal kiegészülve jó alap lehet a következő szezonra, amelyben ismét megcélozzuk a dobogót – zárta Kerezsi Béla.

A Vitka SE a nyári pihenőt követően július harmadik hetében kezdi meg közös felkészülését a következő kiírásra.

Vitka SE a számok tükrében

Végeredmény

4. 11 3 6 580-517 25

Hazai pályán

10 6 1 3 291-255 13

Vendégként

10 5 2 3 289-262 12

Házi góllövőlista. 117 gólos: Havavka Anna. 96 gólos: Dévényiné Dudás Georgina. 74 gólos: Barati Laura. 55 gólos: Haraszti Dzsenifer. 46 gólos: Varga Diána. 42 gólos: Repák Dóra. 40 gólos: Kónya Kinga. 34 gólos: Katona Beáta. 30 gólos: Fenynets Katerina. 17 gólos: Balogh Rebeka Zsófia. 11 gólos: Poczetnyik Dóra Lisa. 7 gólos: Soltész Petra. 5 gólos: Kiss Mirtill. 3 gólos: Márta Anna. 2 gólos: Rózsa Nikoletta. 1 gólos: Tusz Viktória.