A Nyírbátor NB II.-es felnőtt férfi kézilabdacsapata az előző években elért szép sikerein felbuzdulva, nagy reményekkel és elvárásokkal vágott neki a 2022/2023-as szezonnak.

A vezetőség nagyon komoly előkészítő munkával próbálta meg együtt tartani a „sikercsapat” magját. Ez a törekvés nagyjából sikerült is, de azért nem szabad elfelejteni, hogy az előző évek gólkirálya távozott a csapattól, valamint időközben Vasas Györgyöt is elveszítették a kiújult vállsérülése miatt.

– Azt a feladatot kaptam a vezetőségtől, hogy minél több mérkőzést próbáljunk megnyerni és a végén majd kiderül, hogy mire lesz elég mindez. Tudtuk, hogy a bajnokság sokkal nehezebb lesz, mint az eddigiek, ugyanis nagyon kiegyenlítetté vált a mezőny – kezdte értékelését Falcsik Miklós, a Nyírbátor edzője. – Ráadásul, a regnáló bajnok ellen mindenki kettőzött energiával vetette bele magát a küzdelembe – tette még hozzá.

– Az őszi szezon tulajdonképpen az ismerkedés jegyében telt, ez természetes velejárója annak, amikor egy csapat mellé új edzőt neveznek ki. Meg kellett szokni egymás rigolyáit, megismerni a másik erényeit, kijavítani a hibáinkat, segíteni egymás a nehézségek leküzdésében. Úgy gondolom edzésről-edzésre, mérkőzésről-mérkőzésre fejlődtünk, tapasztaltabbak, érettebbek lettünk mindannyian.

Az első öt hely valamelyikét tűzte ki célul a vezetőség a nyári felkészülés alatt, amit nagyon szép teljesítménnyel sikerült is teljesíteniük. A csapat a 3. helyen várta a tavaszi folytatást, amit magabiztosan meg is őriztek a szezon végéig, sőt az a nyolc pont, ami elválasztja őket a negyedik helyezett Acélvárostól, nagyon meggyőző fölényt mutat.

– 22 mérkőzésből 36 pontot szereztünk, 17 győzelmünk mellett 3 vereséget szenvedtünk. Valamint kétszer végeztünk döntetlenre, mindkétszer úhy, hogy a kezünkben volt már a meccs, de nem tudtuk zsebre vágni a két pontot egyik alkalommal sem. A harmadik legtöbb gólt szereztük, a harmadik legkevesebbet kaptuk és a harmadik legnagyobb gólkülönbséget értük el a mezőnyben – fogalmazott Falcsik Miklós.

– Összességében elmondhatom, hogy azokat a mérkőzéseket, amelyeken elvárás volt a győzelem, azokat sikeresen behúztuk, a DVTK legyőzésével pedig óriási bravúrt hajtottunk végre. A következő heti mezőkövesdi kirándulásra azonban nem lehetünk büszkék, sajnos ott nekünk semmi nem sikerült. Kétségtelen, hogy jobb volt a borsodi gárda, de nincs ekkora különbség a két csapat között, amit egyébként az őszi, hazai derbin meg is mutattunk – magyarázta Falcsik Miklós.

Hat ponttal maradtak le a bajnok Mezőkövesdtől és mindössze három ponttal az ezüstérmes DVTK -tól. Házi gólkirályuk Szedlacsek János, a góllövőlista előkelő harmadik helyén végzett, de az első húszban még találkozhatunk nyírbátori játékosokkal, hiszen Gubó Alex a kilencedik, Tamás Menyhért Levente a tizenötödikés Bor Márk pedig a tizenkilencedik lett.

– Külön szeretném kiemelni a kapusainkat, Felföldi Róbert és Gadnai Attila szinte minden mérkőzésen 50% körüli teljesítményre volt képes. A hazai fiatalokra viszont egy kissé neheztelek, mert nem mindenki tett meg mindent azért, hogy a csapatba kerüljön.

– Nagy öröm számunkra, hogy egyre többen jönnek ki a mérkőzéseinkre és külön öröm számunkra, ahogyan a fiatalok szurkolnak nekünk. Szurkolói mezzel és labdákkal leptük meg őket a közelmúltban, aminek nagyon örültek és ígéretet tettek, hogy a továbbiakban is ilyen elánnal buzdítják a csapatot – zárta Falcsik Miklós.

Végeredmény

3. 22 17 2 3 706-590 36

Hazai pályán

11 9 1 1 363-286 19

Vendégként

11 8 1 1 343-304 17

Házi góllövőlista. 155 gólos: Szedlacsek János. 124 gólos: Gubó Alex. 113 gólos: Tamás Menyhért Levente. 97 gólos: Bor Márk. 66 gólos: Mészáros Ákos Zsolt. 62 gólos: Albecz Bence. 29 gólos: Vasas György. 20 gólos: Siket Kornél. 14 gólos: Láng Márk Mihály. 13 gólos: Lapos István. 6 gólos: Varga Richárd. 5 gólos: Beregi Márk. 1 gólos: Köblös Gergő, Felföldi Róbert.