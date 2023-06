Lesarkítva azt írhatjuk, hogy Tóth Fruzsina túl van a nyár első felén. A naptár persze nem ezt mutatja, de ami a női röplabda-válogatottat illeti, valóban elmúlt a nyári program első része.

A nemzeti csapatot immáron Alessandro Chiappini szövetségi kapitány vezeti és az új mesternél sem férhetett kétség ahhoz, hogy a Fatum-Nyíregyháza játékosa lesz a gárda első számú liberója. A 23 éves röplabdázó újabb szenzációs idényen van túl és a szokásához híven a válogatottnál is vezéregyéniség volt.

Szükség is van Fruzsi rutinjára ebben a helyzetben, amikor egy új szakember kezei alatt újjá alakul a nemzeti együttes.

– A bajnokság befejeztével, május tizenötödikén kezdtük meg a felkészülést – foglalta össze Tóth Fruzsina az elmúlt egy hónapot. – Ez az időszak még arról szólt leginkább, hogy megismerjük a szövetségi kapitányt és hogy milyen játékot akar játszatni, valamint mi, játékosok is még jobban összeszokjunk, hiszen voltak változások a keretben is. Ő is láthatta, kinek milyen a mentalitása, hogy áll az edzésekhez. Egyébként nagyon laza személyiség, aki rendkívül felkészült, tudja, mit szeretne elérni, miben akar fejleszteni bennünket. Tisztában van azzal, mit tud belőlünk kihozni. Edzéseken próbált mindenkit javítani és olyan irányba terelni, amit látni szeretne tőlünk a későbbiekben.

Tóth Fruzsina a védekezés motorja

Fotó: Földi Imre / Nemzeti Sport

Válogatottunk két felkészülési mérkőzés után az Arany Európa-ligában játszott két-két meccset a franciákkal és az ukránokkal. Metzben 3:1-re nyertek a mieink, a másik három találkozót azonban elveszítették, így nem jutottak tovább a sorozat végjátékára. Noha tétmérkőzésekről volt szó, az eredmény itt másodlagos, a fő cél ugyanis az, hogy minél jobban szerepeljünk az augusztus közepén rajtoló Európa-bajnokságon.

– Úgy vágtunk neki az Európa-ligának is, hogy meg akartunk nyerni minden meccset, de tisztában voltunk az erőviszonyokkal – fogalmazott a nyíregyházi liberó. – Az ukránok és a franciák idősebbek, fizikailag sokkal erősebbek nálunk és dinamikusabbak is. Mindkét együttes régebben együtt edz, jobban felkészülhettek ránk. Mindezek ellenére kihoztuk a helyzetből a maximumot. Az ukránok ellen jó mérkőzéseket játszottunk, az utolsó meccsünk sikerülhetett volna jobban, hiszen az elsőn megmutattuk, hogy több van bennünk. Talán kicsit elfáradtunk a szezon végéhez közeledve.

A válogatott július tizedikén kezdi újra a munkát, persze a játékosok addig sem állhatnak le teljesen.

– Most van egy hónap szabadidőnk, de úgy engedett el minket a szövetségi kapitány, hogy folyamatosan küldi az edzésprogramokat, szóval nem állunk le. Nem szeretné, ha valaki úgy menne vissza, hogy négy hétig nem csinált semmit. Én még azon is gondolkodom, hogy az arénában is edzem, ne szokjak el a labdától – tette hozzá Tóth Fruzsina, akinek utolsó mondatai is nyilvánvalóvá tették, milyen motiváltan várja az Európa-bajnokságot.