Európa-bajnokságként és egyben az olimpiai kvalifikáció fontos részeként rendezték meg a BMX Freestyle küzdelmeit a krakkói Európai Játékokon. A Kis-lengyelországi fővárostól mintegy harminc kilométerre lévő Krzeszowica Parkban rendezett szerdai selejtezőben mindkét magyar jól teljesített, a nyíregyházi Ujváry Zoltán a negyedik, míg Kempf Zoltán a tizedik helyen jutott be a tizenkét fős fináléba.

A döntő méltó körítést kapott, a versenyzőket ünnepélyesen bemutatták a létesítményt megtöltő nézősereg számára, majd megkezdődött a viadal, mely alatt végig szólt a zene, a két hangosbemondó pedig folyamatosan kommentálta a kerekesek trükkjeit és lelkesítette a publikumot.

Jól kezdtek a magyarok

A BMX-eseket két csoportra osztották, s előbb az előző napi 7-12. helyezettek mutatták be gyakorlataikat, köztük a 2013-ban világbajnok, a versenyzésbe öt év után visszatérő Kempf „Zozó”, aki 77,66 pontot teljesítve az első kör legjobbja volt az első hat induló között. A finálé abban eltér a selejtezőtől, hogy az előcsatározások során átlagolják a két futam pontszámait, így ott érdemes a biztonságra törekedni, a döntőben viszont már a két „kűr” közül a jobbat veszik figyelembe, így mindenki kockázatosabb trükkökre vállalkozott, viszont ezeknek nem egyszer bukás, vagy egyéb hiba lett a vége már az első futamban is. A másodikban Kempf emelte a „tétet” és az elsőben látott trükkjeit kicsit bonyolította, ráadásul nem is hibázott, így jó eredménnyel zárta futását.

Elégedett a teljesítményével

Kis bemelegítés után jöhettek a szerdai legjobbak, köztük Ujváry Zoltán, illetve az Eb-címvédő francia Anthony Jeanjean. A magyar versenyző elsőre nagyon szép, tiszta gyakorlatot mutatott be, 74,06 ponttal zárt és az összesített hatodik helyről várta a folytatást. A második körben Ujváry lendületesebbnek tűnt, ám az egyik utolsó mutatványának végén a megpörgetett kerékpárra nem jól ült vissza és kicsit lecsúszott, így némileg elmaradt korábbi eredményétől (72,76 pont) és 74,06 ponttal zárt, amivel a nyolcadik lett.

– Teljesen elégedett vagyok mindkét napommal, örülök a döntős helyezésnek, ráadásul a nagyon előkelő, negyedik helyen jutottam fináléba – nyilatkozta Magyar Távirati Iroda megkeresésére Ujváry. – Mindkét a fináléban bemutatott futásom jól sikerült.

A verseny legjobbja egyértelműen a brit Kieran Darren Reilly volt, aki másodikra még az elsőnél is őrültebb tempóban ugratott, pörgött, szaltózott előre és hátra és 92,33 ponttal győzött, az első körben hibázó, de másodikra parádés programot futott címvédő Jeanjean (90,80 pont) és a szintén brit Declan Lee Brooks előtt – Kempf Zoltán végül hatodikként zárt.